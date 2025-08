Boniek nie zostawił złudzeń po meczu Legii. Kilka słów prawdy

Komplet polskich zespołów awansował w czwartek do kolejnej rundy eliminacji europejskich pucharów. Najbardziej zacięty dwumecz ma za sobą Legia Warszawa, która zdołała uporać się z Banikiem Ostrawa. To na jej postawie skupił się Zbigniew Boniek. - Dobrze się to oglądało - rzucił były prezes PZPN, po czym jednym zdaniem podsumował grę pozostałych ekip z Ekstraklasy.