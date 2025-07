Wszystko jest już jasne. Oto kolejny rywal Legii w el. Ligi Europy

Legia Warszawa poradziła sobie z Banikiem Ostrawa i awansowała do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Jej kolejnym rywalem będzie AEK Larnaka. To drużyna z ligi cypryjskiej, która w swoim dwumeczu pokonała w czwartek NK Celje. Jakiego wyzwania mogą spodziewać się piłkarza Edwarda Iordanescu i kiedy powrócą do rywalizacji w europejskich pucharach?