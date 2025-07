Oto kolejny rywal Jagiellonii! To z nimi zagra drużyna Siemieńca

Jagiellonia Białystok znakomicie spisała się w poprzednim sezonie europejskich pucharów. Choć wielu kibiców nie wierzyło, że zdoła poradzić sobie z grą na kilku frontach, to dokładnie to zrobiła. Ekipa Adriana Siemieńca przez długi czas walczyła o mistrzostwo w Ekstraklasie, a w Lidze Konferencji zaszła do ćwierćfinału, w którym musiała uznać wyższość Betisu, późniejszego finalisty tych rozgrywek. Przy okazji z tytułu króla strzelców cieszył się Afimico Pululu.

To będzie rywal Jagiellonii Białystok

W tym roku grę w eliminacjach Ligi Konferencji Jagiellonia rozpoczęła od drugiej rundy i rywalizacji z Novi Pazar. W pierwszym meczu, rozgrywanym na wyjeździe, ekipa z Ekstraklasy wypracowała niewielką zaliczkę, wygrywając 2:1. W czwartek na własnym terenie piłkarze Adriana Siemieńca musieli więc po prostu nie dopuścić do porażki, ale i tak ponownie okazali się lepsi od Serbów. Wygrali 3:1, dzięki dubletowi Pululu oraz trafieniu Tarasa Romańczuka w drugiej połowie spotkania.

W międzyczasie swoje zrobił Silkeborg, który był wielkim faworytem w dwumeczu z KA Akureyri. Nie było mu jednak łatwo: na własnym boisku zremisował z islandzkim kopciuszkiem 1:1, a w rewanżu potrzebował dogrywki, żeby zapewnić sobie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Ostatecznie wygrał 3:2, a więc 4:3 w dwumeczu.

Co możemy powiedzieć jeszcze o przyszłym rywalu "Jagi"? W poprzednim sezonie drużyna prowadzona przez Kenta Nielsena była najmocniejsza w grupie spadkowej ligi duńskiej i wystąpiła w barażu o awans do eliminacji Ligi Konferencji. W nim okazała się lepsza od Randers FC. Silkeborg to też finalista Pucharu Danii z 2025 roku i zwycięzca z 2024.

Według "Transfermarkt" Duńczycy posiadają skład warty o ponad 9 milionów euro mniej od Jagiellonii. Trudno też wyróżnić w nim jedną, wielką gwiazdę. Warto jednak zwrócić uwagę na Tonniego Adamsena, doświadczonego ligowego snajpera. W poprzednim sezonie duńskich rozgrywek zdobył 15 bramek, a KA Akureyri w el. LK "ukąsił" dwukrotnie.

Jagiellonia Białystok oraz Silkeborg IF zmierzą się 7 oraz 14 sierpnia. Rewanż zostanie rozegrany na terenie mistrza Polski z sezonu 2023/2024.