To już oficjalne! Raków ogłosił duży transfer

Raków Częstochowa w czwartkowy wieczór rozegra rewanżowe spotkanie z Żiliną. Po pierwszej części dwumeczu II rundy eliminacji Ligi Konferencji sytuacja zespołu Marka Papszuna jest komfortowa. Raków wygrał w Częstochowie aż 3:0 i na wyjazd pojedzie jako faworyt rywalizacji. Kibice jeszcze przed spotkaniem otrzymali prezent. Oficjalnie: Raków ma nowego piłkarza. Choć w tym wypadku należy zapytać, czy aby na pewno nowego?

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Barath znów w Rakowie. To już pewne

"Węgier Peter Barath ponownie został piłkarzem Rakowa Częstochowa, dołączając na zasadzie transferu definitywnego z Ferencvarosi TC. 23-letni pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku" - poinformował Raków w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej. To tym samym potwierdzenie doniesień medialnych, które w ostatnich dniach pojawiły się w przestrzeni publicznej

Kibice Rakowa nie będą musieli uczyć się jego nazwiska, bowiem od stycznia 2024 roku do czerwca tego roku Barath reprezentował barwy Rakowa. Był wypożyczony, a podczas swojego pierwszego pobytu pod Jasną Górą rozegrał 37 meczów i zdobył w nich dwa gole.

Barath - co istotne - nie powinien mieć też problemu ze zrozumieniem tegorocznej taktyki proponowanej przez Marka Papszuna. W poprzednim sezonie pod wodzą tego trenera wywalczył wicemistrzostwo Polski. Węgier jest kolejnym wzmocnieniem przebudowanej linii pomocy. Wcześniej do klubu trafili Oskar Repka i Karol Struski. W Częstochowie nie ma już za to Gustava Berggrena i Bena Ledermana, którzy zasilili odpowiednio New York Red Bulls i Maccabi Tel-Aviv.

Raków po dwóch kolejkach ligowych zajmuje ósme miejsce w ligowej tabeli. Na inaugurację wygrał z GKS-em Katowice po golu Jonatana Brunesa, ale w drugiej serii gier przegrał u siebie z Wisłą Płock. Na bramkę Lamine'a Diaby-Fadigi odpowiedzieli Iban Salvador i Wiktor Nowak. Kolejne ligowe spotkanie częstochowianie rozegrają w niedzielę 3 sierpnia z Radomiakiem Radom. Wcześniej - bowiem w czwartek 31 lipca - odbędzie się rewanżowe starcie z Żiliną w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji.