Tuż przed północą Lech wypuścił komunikat. To oficjalne

Polskie kluby udanie rozpoczęły eliminacje do europejskich pucharów. W pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów Lech Poznań rozbił przed własną publicznością Breidablik aż 7:1, a w minioną środę dopełnił formalności i wygrał 1:0 na wyjeździe, przypieczętowując awans do kolejnej fazy eliminacji.

Lech Poznań wystosował komunikat tuż po meczu el. Ligi Mistrzów

W III rundzie el. LM mistrzowie Polski zmierzą się z mistrzem Serbii - Crveną zvezdą Belgrad. Piłkarze tej drużyny również zabawili się ze swoim przeciwnikiem. Pokonali oni Lincoln Red Imps 6:1 w dwumeczu i zmierzą się z Lechem. Klub z Bałkanów będzie faworytem tego starcia, ale Kolejorz nie zamierza odpuszczać. Chwilę po ostatnim gwizdku klub opublikował specjalny komunikat, w którym informuje, że chce przełożyć mecz PKO BP Ekstraklasy.

"Tuż po dzisiejszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów złożyliśmy wniosek o przełożenie naszego wyjazdowego starcia z Piastem Gliwice. Spotkanie 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy, które miało się odbyć między dwumeczem z Crveną zvezda zostanie rozegrane w nowym terminie, po zakończeniu eliminacji do europejskich pucharów" - oświadczono przed północą.

"Prawie wszyscy boją się potężnego Piasta"

Warto przypomnieć, że to będzie drugi mecz Piasta Gliwice, który zostanie przełożony. Wcześniej Legia Warszawa, która rozpoczęła rywalizację w europejskich pucharach od I rundy, również zdecydowała się zmienić datę meczu z Piastunkami. Podopiecznym Edwarda Iordanescu się to przydało, bo ostatecznie udało się im przejść kazachskie Aktobe i awansować do kolejnej fazy eliminacji.

W komentarzach pod komunikatem Lecha użytkownicy serwisu x.com prześmiewczo komentują, że "prawie wszyscy się boją potężnego Piasta Gliwice". "W pełni zrozumiałe, gracie dla ligi, a nie tylko dla siebie. Po to jest ten przepis, żeby korzystać. Powodzenia dla Lecha i pozostałych pucharowiczów" - napisał inny kibic.

Teraz Lech Poznań przygotowuje się do starcia z Górnikiem Zabrze, które zaplanowano na sobotę 2.08 o godz. 20:15. Trzy dni później (we wtorek 5 sierpnia) Kolejorz podejmie u siebie Crvenę zvezdę w el. LM. Rewanż odbędzie się tydzień później - we wtorek 12 sierpnia. Mecz z Piastem Gliwice miał się odbyć w sobotę 9 sierpnia o godz. 20:15.