Aktywista "Ostatniego Pokolenia" usłyszał wyrok. Zakłócił mecz Ekstraklasy

- Panie prezydencie-elekcie Nawrocki. Mecz Lechia - Lech to czas na zajęcie się ustawą o odbudowie kolei i transportu autobusowego w Polsce. Susze, upadające plony, powodzie błyskawiczne, płonące parki narodowe, udary cieplne u pracowników fizycznych i u osób starszych to efekty spalania paliw kopalnych obecne już teraz w Polsce. Nowa kadencja prezydenta RP powinna rozpocząć się od stanowczego kroku w walce z kryzysem klimatycznym - apelował Stanisław Kur po incydencie, jakiego dopuścił się w meczu Lechii Gdańsk z Lechem Poznań. W drugiej połowie spotkania wbiegł na murawę i chciał przypiąć się do bramki. To mu się nie udało, został schwytany i wiadomo było, że poniesie konsekwencje.

Aktywista usłyszał wyrok za zakłócenie meczu ekstraklasy. Nie będzie się odwoływał od decyzji

Jak przekazało "Ostatnie Pokolenie" na X, w środę 30 lipca zapadł wyrok w sprawie 23-latka. "PILNE! Stanisław usłyszał wyrok: 3 miesiące prac społecznych. Sędzia jednak uznała powagę naszej walki i odstąpiła od wyższej kary" - informowali aktywiści na X. O dodatkowej sankcji poinformował "Przegląd Sportowy Onet". Okazuje się, że w najbliższym czasie Kur o uczestnictwie m.in. w meczu piłkarskim może zapomnieć. "Otrzymał także dwuletni zakaz wstępu na imprezy masowe" - czytamy.

Jak przekazał Filip Gajda, rzecznik "Ostatniego Pokolenia" w oświadczeniu nadesłanym wspomnianej redakcji, to nie koniec akcji planowanych przez organizację. Chcą nadal wywierać presję na politykach. Odwoływać od decyzji sądu nie zamierza się z kolei sam Kur. - Uznaję go [wyrok, przyp. red.] za sukces pokojowego oporu i konieczności protestu w związku z kryzysem klimatycznym. Sąd uznał, że to zachowanie nie było czynem chuligańskim, dlatego orzekł niski wymiar kary - podkreślał.

"Nie była to pierwsza taka akcja w ostatnich dniach. 25 lipca dwóch innych przedstawicieli tej grupy próbowało przykleić się do pomnika pod Pałacem Prezydenckim. - Zrobimy wszystko, żeby Lex Ostatnie Pokolenie trafiło do Sejmu jeszcze w tym roku. Będziemy wywierać presję na polskich politykach - zapowiedzieli działacze" - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl.

Lech wraca na zwycięską ścieżkę w ekstraklasie. Co za emocje!

Ostatecznie incydent z meczu Lecha z Lechią nie zakłócił w większym stopniu spotkania. Wygrała je poznańska ekipa, która w drugiej połowie rzuciła się do szaleńczego odrabiania strat. Po pierwszej partii przegrywała 0:2, by w kolejnej strzelić cztery gole z rzędu. Finalnie mecz zakończył się wynikiem 4:3. Dzięki temu mistrzowie Polski odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie ekstraklasy.