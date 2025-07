Pokazali zdjęcie Ronaldinho z koszulką polskiego klubu. Poszło w świat

Ronaldinho to jedna największych legend światowej piłki nożnej. Nie tak dawno pokazał się przed polską publicznością podczas meczu legend Polska - Brazylia na Stadionie Śląskim. Wówczas przed pierwszym gwizdkiem otrzymał koszulkę Ruchu Chorzów, a teraz ukazało się jego zdjęcie z trykotem innego polskiego zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Ronaldinho stanął do zdjęcia z koszulką polskiego klubu. Teraz pokazali je w sieci

Cracovia we wtorek zamieściła post zachęcający do kupna biletu na najbliższe ligowe spotkanie. I zrobiła to w bardzo zaskakujący sposób, bowiem opublikowała zdjęcie Ronaldinho z klubową koszulką. Na tyle znalazł się pseudonim słynnego Brazylijczyka oraz charakterystyczny dla tego zawodnika numer 10.

"Wszyscy już nie mogą się doczekać niedzieli przy Kałuży" - napisali krakowianie, dodając emotikonę flagi Brazylii. Widoczny na zdjęciu trykot jest z tego sezonu, więc zdjęcie musiało zostać zrobione względnie niedawno (zapewne przy okazji wyżej wspomnianego meczu legend).

Zobacz też: Zjazd wielkiego talentu stał się faktem. Niedawno grał z Lewandowskim

Cracovia zachęca do przyjścia na stadion zdjęciem Ronaldinho. Wyniki też się zgadzają

Krakowski klub na różne sposoby próbuje zachęcić do przyjścia na stadion. A najlepszą zachętą wydają się wyniki - dwa pierwsze mecze zespół wygrał, z bilansem bramkowym 6:1 (4:1 z Lechem Poznań i 2:0 z Termalicą Nieciecza), dzięki czemu jest liderem tabeli. A w najbliższej kolejce podejmie Lechię Gdańsk, która przegrała dwa pierwsze spotkania i jest na szarym końcu tabeli (ze względu na odjęte 5 pkt).

Dzień po starciu z Lechią Cracovia ma zaplanowane spotkanie towarzyskie. Rywalem będzie grecki Asteras Tripolis.