Gromy spadły na gwiazdę Legii. "Kompletnie nie przystaje"

W lutym bieżącego roku Legia Warszawa wykupiła Rubena Vinagre'a za około 2,5 miliona euro ze Sportingu. Wtedy był to rekord transferowy Ekstraklasy, który "Wojskowki" pobili tego lata, kupując Miletę Rajovicia za trzy miliony euro. Vinagre był w poprzednim sezonie jednym z najlepszych piłkarzy Legii, a jesienią jednym z najlepszych w całej lidze.

Robert Podoliński skrytykował jedno z najdroższych piłkarzy Legii Warszawa

Chociaż Portugalczyk dalej jest podstawowym lewym obrońcą w składzie Legii Warszawa, to nie zachwyca już tak bardzo, jak w pierwszej połowie poprzedniego sezonu. A wymagać od niego trzeba, gdyż stołeczny klub zapłacił za niego ogromne pieniądze. W bardzo mocnych słowach Vinagre'a ocenił Robert Podoliński w Kanale Sportowym.

- Facet, który wyrósł na największą gwiazdę Legii i na którego wydano wielkie pieniądze, czyli Ruben Vinagre. Dla mnie jest on w tej chwili jednym z najsłabszych ogniw warszawskiej drużyny. To, co proponuje nowy trener, kompletnie nie przystaje do tego, co budowano w zespole wokół Vinagre’a - ocenił były szkoleniowiec m.in. Podbeskidzia Bielska Biała.

- Widzę spory problem z odnalezieniem pozycji dla gościa, który w poprzednim sezonie był kluczowy - podsumował Podoliński.

Vinagre w obecnym sezonie nie zagrał w meczu o Superpuchar Polski (2:1 z Lechem Poznań) oraz w dwumeczu z Aktobe FK w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy (2:0 dwumeczu). Wystąpił za to w dwóch ostatnich meczach Legii - 2:2 z Banikiem Ostrawa w drugiej rundzie el. LE i 2:0 z Koroną Kielce w minioną niedzielę. W obu tych meczach wystąpił na pozycji lewego obrońcy.

W sumie Ruben Vinagre rozegrał dla "Wojskowych" 52 mecze, w których zdobył dwie bramki i zanotował dziewięć asyst.