Oto co działo się po derbach Śląska. Podolski w samym centrum afery

Derby Górnego Śląska między Piastem Gliwice a Górnikiem Zabrze nie były najbardziej emocjonującym meczem na świecie, ale to, co działo się po ostatnim gwizdku? To już inna bajka, w której złej krwi i emocji nie brakowało. W rolach głównych - kierownik Piasta Adam Fudali i Lukas Podolski.