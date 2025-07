Ależ wieści przed meczem Legii! Gwiazdor odchodzi z klubu!

Legia Warszawa osiągnęła w zeszłym tygodniu niezły wynik w eliminacjach Ligi Europy - wywożąc z Ostrawy remis. Stołeczny klub uratował niespodziewany bohater, czyli Jean-Pierre Nsame, który wszedł w końcówce spotkania i strzelił bramkę na 2:2. Trzecia drużyna ubiegłego sezonu czeskiej ekstraklasy rozpoczęła tamten mecz z Ewertonem na ławce - ale w 22. minucie Brazylijczyk wszedł na boisko, po tym, jak urazu doznał Filip Kubala, który chwilę wcześniej zanotował asystę przy trafieniu Mateja Sina.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Banik Ostrawa stracił gwiazdę. Ważne informacje przed rewanżem z Legią

O tym, że brazylijski skrzydłowy opuści Czechy, mówiło się już od jakiegoś czasu. Banik Ostrawa nie mógł być z tego powodu zadowolony, bo Ewerton był uważany za jego najlepszego gracza. Spory talent pokazał choćby parę tygodni temu przeciwko Lechowi Poznań. Brazylijczyk w meczu sparingowym strzelił bramkę z połowy boiska, wykorzystując wysokie ustawienie Bartosza Mrozka.

W poniedziałek pogłoski się potwierdziły: Ewerton oficjalnie został zawodnikiem egipskiego Pyramids FC. Banik na klubowej stronie podziękował Brazylijczykowi za wspólne dwa lata, a także wytłumaczył powód jego odejścia. Czesi nie mogli konkurować finansowo z ofertą z Kairu.

"To był świetny transfer dla Banika, zarówno finansowo, jak i sportowo. Pomógł nam w niesamowity sposób i wierzymy, że on myśli o nas tak samo. Że grał u nas po poważnej kontuzji, a przejście do Banika pomogło mu wzmocnić notowania i znaleźć lukratywną ofertę. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze" - przekazał Ludek Mikloško, dyrektor sportowy Banika cytowany przez portal klubu.

ZOBACZ TEŻ: Ależ mecz Legii! Nieprawdopodobny gol, to musi być bramka kolejki!

Odejście Ewertona to olbrzymie osłabienie Banika, również w kontekście rewanżu z Legią Warszawa. Trener Czechów w rozmowie z "ISport" podkreślił, że jego zespół będzie potrzebował teraz porozglądać się na rynku transferowym. - Wciąż uważam, że powinniśmy się wzmocnić. Poszukamy zawodników. Tylko jakich? Czy powinniśmy bardziej skupić się na poszerzeniu kadry? Czy znaleźć zawodników, którzy z miejsca wejdą do pierwszej jedenastki? - powiedział Pavel Hapal.

Czwartkowe spotkanie Legii Warszawa z Banikiem Ostrawa rozpocznie się o godzinie 21:00.