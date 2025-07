Sezon ekstraklasy rozkręca się. Za nami już dwie kolejki, a komplet punktów mają trzy zespoły. To Cracovia, Wisła Płock i Górnik Zabrze. Choć brzmi to nieprawdopodobnie jedną z tych drużyn jako drużynę, która ma największe szanse, by wygrać mistrzostwo, wskazał znany ekspert i były reprezentant Polski. Mowa o Kamilu Kosowskim.

Kosowski rozbroił wszystkich. Wskazał drużynę, która ma największe szanse na tytuł

- Wydaje mi się, że to Cracovia ma największe szanse, żeby wygrać tytuł. Pasy nie grają w pucharach, a pozostali rywale w walce o złoto już tak. Lech będzie zmęczony, Legia, Jagiellonia, Raków - miejmy nadzieję, że wszystkie te drużyny będą grały w pucharach - powiedział 52-krotny reprezentant Polski na antenie Kanału Sportowego. Słowa byłego zawodnika Wisły Kraków mogą zostać odebrane jako zaskoczenie.

Cracovia, choć jest zasłużonym klubem dla polskiej piłki, na mistrzostwo kraju czeka od 1948 roku. Przy Kałuży niezwykle udanie rozpoczęli nowe rozgrywki, a spora w tym zasługa nowych postaci. Szkoleniowiec Luka Elsner trafił do Krakowa, podobnie jak napastnik Filip Stojilković. W obronie bryluje odkryty Oskar Wójcik, zaś w doskonałym stylu drużyną dyryguje Ajdin Hasić.

Czas pokaże, czy słowa Kosowskiego - choć szokujące - okażą się prorocze. Do końca rozgrywek jeszcze daleka droga. Kolejnym rywalem Cracovii będzie Lechia Gdańsk (3 sierpnia, 14:45). To drużyna, która w drugiej kolejce strzeliła aż trzy gole Lechowi Poznań, ale mimo tego nie zdobyła nawet punkty. Podopieczni Johna Carvera rozpoczęli sezon z dorobkiem minusowych punktów i z pewnością pojadą do Krakowa po zwycięstwo.