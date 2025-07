Co za wieści przed meczem Legii. Media: Stracą piłkarza

Legia Warszawa poczyniła kilka wzmocnień przed nowym sezonem. Do klubu trafili Mileta Rajović, Arkadiusz Reca i Petar Stojanović. Z kolei zespół opuścił dobrze zapowiadający się Maxi Oyedele, który wybrał francuski Strasbourg. W ostatnim czasie Sacha Tavolieri poinformował, że Anderlecht miał złożyć trzyletnią ofertę kontraktu Steve'owi Kapuadiemu.

Szokujące doniesienia. Gwiazda może odejść z Legii Warszawa

Teraz serwis legia.net donosi, że stołeczny klub może stracić piłkarza, który w ostatnich latach stanowił o sile ataku drużyny. Portal zauważył, że Marc Gual rozpoczął przygotowania do tego sezonu jako "jedynka" w ataku, ale po słabym meczu m.in. z Aktobe stracił miejsce na rzecz Ilji Szkurina, który wyszedł w podstawie w starciu z Lechem Poznań. Ponadto w rywalizacji z Banikiem Ostrawa nawet nie wstał z ławki, a zamiast niego na murawie pojawił się Jean-Pierre Nsame, który strzelił wyrównującego gola.

"W ciągu miesiąca sytuacja Guala uległa gwałtownemu pogorszeniu. Na dziś wydaje się być napastnikiem numer 3, a jest jeszcze Mileta Rajović, który pewnie za chwilę może stać się napastnikiem nr 1. To powoduje, że obie strony rozmawiały na temat przyszłości" - czytamy w serwisie.

"Najlepsze rozwiązanie dla obu stron"

Zdaniem legia.net Gual nie pasuje do taktyki nowego trenera Edwarda Iordanescu. Hiszpan więc miał uznać, że zmiana otoczenia "może być najlepszym rozwiązaniem dla obu stron". "Jest więc prawdopodobne, że jeszcze w tym oknie zmieni barwy klubowe i opuści Legię" - czytamy.

Marc Gual trafił do Legii Warszawa w lipcu 2023 roku z SK Dnipro-1. Sezon wcześniej był wypożyczony do Jagiellonii Białystok. Hiszpan grał również w AD Alcorcon, Sevilli czy Realu Madryt Castilli. Serwis Transfermarkt wycenia go na 1,5 mln euro. Jego kontrakt z Legią jest ważny do 30 czerwca 2026 roku.