Wielki transfer w Ekstraklasie stał się faktem! Klub właśnie ogłosił

Tomasz Pieńko był łączony z Rakowem od dłuższego czasu. Młody pomocnik ostatnio nieco stanął w rozwoju i nie był taką gwiazdą Zagłębia Lubin, na jaką wszyscy w klubie liczyli. W minionym sezonie w trzydziestu meczach ligowych strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty (czyli wciąż nie tak źle, jak na zespół z najgorszą ofensywą w lidze, jakim Zagłębie było w poprzednich rozgrywkach). Nikt jednak nie ma wątpliwości, że stać go na więcej.

Raków polował od dawna. Teraz dopiął swego

Szansę pokazania tegoż właśnie "więcej" postanowił dać mu Raków Częstochowa. Wicemistrzowie Polski od tygodni polowali na młodzieżowego reprezentanta Polski, a w doniesieniach medialnych krążyły pogłoski, że częstochowianie mogą za niego zapłacić naprawdę duże pieniądze. Rekordowo duże pieniądze, bo portal goal.pl informował, iż chodzi o kwotę ponad 1,8 mln euro. A tyle właśnie wynosi rekord jeśli chodzi o transfer wewnątrz ligi (Bartosz Slisz w 2020 roku z Zagłębia do Legii Warszawa).

Duże pieniądze, duże oczekiwania. Teraz lub nigdy

Teraz Raków wreszcie oficjalnie potwierdził nieuniknione. Tomasz Pieńko oficjalnie został nowym piłkarzem klubu spod jasnej góry. Częstochowianie, ani Zagłębie, oficjalnie nowego rekordu nie potwierdziły, ale i tak mowa o bardzo wysokiej kwocie, jeśli chodzi o ruchy między klubami Ekstraklasy. Młody pomocnik podpisał z Rakowem kontrakt do końca czerwca 2030 roku.

Dla zmagającego się z licznymi urazami ważnych piłkarzy (Ivi Lopez, Jean Carlos, Władysław Koczerhin) wicemistrza Polski to ważne wzmocnienie przed dalszą rywalizacją w lidze oraz w eliminacjach do Ligi Konferencji. W Ekstraklasie kolejny mecz rozegrają w niedzielę 26 lipca o 14:45 u siebie z Wisłą Płock. Za to rewanżowy mecz II rundy eliminacji LK ze słowacką Żiliną to czwartek 21 lipca o 20:30 (pierwszy mecz u siebie Raków wygrał 3:0).