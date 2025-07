Absolutny hit transferowy Rakowa! Pobili rekord Ekstraklasy

O przejściu Tomasza Pieńki do Rakowa Częstochowa mówiło się już od jakiegoś czasu. Portal Meczyki.pl informował nawet, że klub oferował Zagłębiu Lubin dwie opcje. Pierwsza to zwykła transakcja gotówkowa. W drugiej natomiast zespół Marka Papszuna dołożyłby także swojego napastnika Leonardo Rochę, co pozwoliłoby zmniejszyć koszty operacji. Ostatecznie stanęło na tej pierwszej, dzięki czemu udało się ustanowić rekord Ekstraklasy.

Media: Tomasz Pieńko nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa!

Choć Raków Częstochowa wciąż jeszcze oficjalnie nie ogłosił transferu, to media nie mają wątpliwości, że transakcja doszła do skutku. - Wszystkie formalności zostały dopełnione. Tomasz Pieńko jest nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa podał na platformie X dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna" Filip Trokielewicz.

Wiadomość potwierdziły już także 90minut.pl oraz Goal.pl. Według drugiego z portali przy okazji doszło do najwyższej wymiany pomiędzy dwoma klubami z Ekstraklasy w całej historii rozgrywek. Do tej pory tzw. najdroższym transferem wewnętrznym były przenosiny Bartosza Slisza z Zagłębia Lubin do Legii Warszawa. Stołeczni zapłacili wówczas około 1,8 mln euro. A ile kosztował Tomasz Pieńko?

Rekordowy transfer w Ekstraklasie. Tyle zarobiło Zagłębie Lubin

Jeszcze w czwartek portal Meczyki.pl podawał, że kwota transferu wyniesie 1,5 mln euro. Z kolei w piątek Goal.pl ustaliło, że jest ona minimalnie wyższa niż wspomniane 1,8 mln euro. Dokładniej sumy jednak nie podano. Oprócz tego w umowie ma być też zapisany procent dla Zagłębia od kolejnego transferu tego piłkarza.

W poprzednim sezonie Tomasz Pieńko w barwach Zagłębia rozegrał 32 spotkania, w których strzelił 8 goli i zaliczył 3 asysty. Ofensywny pomocnik ma również na koncie 17 występów i 3 gole w reprezentacji Polski U-21. Kibice mieli okazję go oglądać m.in. podczas ostatnich - niezbyt dla nas udanych - mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej na Słowacji.