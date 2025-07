Polskie kluby napisały najpiękniejszą historię! "Aż wierzyć się nie chce"

W tym tygodniu do Legii Warszawa, która pokonała Aktobe i awansowała do II rundy el. do Ligi Europy, dołączyły pozostałe polskie kluby. Mistrz Polski - Lech Poznań pokonał Breidablik 7:1 (22.07). Następnie 24.07 Legioniści zremisowali z Banikiem Ostrawa 2:2, Jagiellonia Białystok rzutem na taśmę pokonała 2:1 Novi Pazar, a Raków Częstochowa rozbił MSK Żylinę 3:0. Dzięki temu doszło Polsce w sumie 1,375 pkt w rankingu UEFA, co sprawia, że 12. miejsce jest w zasięgu ręki. Jak przypomniał Kacper Sosnowski ze Sport.pl: Awans zapewni nam dwa zespoły w eliminacjach Ligi Europy, z czego jeden od ostatniej rundy (za dwa sezony).

Wyjątkowy tydzień polskich klubów. "Nigdy w historii"

Specjalizujący się w statystykach serwis AbsurDB wyliczył, że ten tydzień z europejskimi pucharami był najlepszym w historii. "Aż mi się nie chce wierzyć w tę statystykę: Polskie kluby NIGDY w historii nie zanotowały lepszego bilansu w jednym tygodniu, czyli trzech zwycięstw, jednego remisu i 14:4 w golach. Siódmy raz wygraliśmy 3 mecze i 1 zremisowaliśmy, ale z gorszym bilansem bramkowym" - czytamy. Na załączonym obrazku zamieścił rozpisane wyniki:

14 lipca 2025: 10 pkt, 14:4

Lech-Breidablik 7:1, Banik-Legia 2:2, Raków-Żilina 3:0, Novi Pazar-Jagiellonia 1:2

01.10.1975: 10 pkt, 10:0

Kuopio-Ruch 0:0, Stal Rzeszów-Skeid 4:0, Śląsk-GAIS 4:2, Stal Mielec-Holbaek 2:1

10.08.1995: 10 pkt, 7:0

Legia-IFK 1:0, GKS-Ararat 2:0, Zagłębie Lubin-Szirak Gjumri 0:0, Bangor-Widzew 0:4

27.07.2023: 10 pkt, 13:7

Raków-Karabach 3:2, Ordabasy-Legia 2:2, Lech-Żalgiris 3:1, Linfield-Pogoń 2:5

29.09.1982: 10 pkt, 7:1

Widzew-Hibernians 3:1, Lech-Vestmannaeyja 3:0, Dinamo Moskwa-Śląsk 0:1, Lokeren-Stal Mielec 0:0

03.08.2023: 10 pkt, 9:6

Karabach-Raków 1:1, Legia-Ordabasy 3:2, Żalgiris Kowno-Lech- 1:2, Pogoń-Linfield 3:2

02.10.1986: 10 pkt, 4:1

Górnik-Anderlecht 1:1, GKS-Fram 1:0, Dnipro-Legia 0:1, Widzew-LASK 1:0|

"Wychodzi mi na to, że czterech meczów w jednym tygodniu nie wygraliśmy nigdy. Raz mieliśmy przy 3 wygranych i 1 remisie bilans bramkowy plus dziesięć - w 1975 roku!" - podkreślił.

Inny użytkownik serwisu X wskazał, że "przynajmniej raz zdarzył się lepszy nie tyle tydzień, co nawet dzień" - czytamy.

29.07.1998: 4 wygrane - bilans 14:2

Puchar UEFA: Wisła Kraków - Newton 7:0; Polonia Warszawa -Tallinna Sadam 3:1

Liga Mistrzów: ŁKS Łódź - Kapaz Gandża 3:1

Intertoto: Ruch Chorzów - Debreczyn 1:0

W odpowiedzi użytkownik AbsurDB odpowiedział, że nie liczy Pucharu Intertoto.

W przyszłym tygodniu odbędą się rewanże. Miejmy nadzieje, że wszystkim polskim klubom uda się awansować do kolejnej rundy europejskich pucharów i dopisać kolejne punkty do rankingu UEFA.