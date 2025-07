Hit! Raków kupuje reprezentanta Polski. 1,5 mln euro na stole

W czwartek Raków Częstochowa rozpoczyna walkę w eliminacjach Ligi Konferencji, a jego pierwszym rywalem będzie Żylina. Zespół Marka Papszuna nie przygotowuje się jednak w optymalnym składzie, bo z klubu odszedł już Gustav Berggren, a z powodu urazów brakuje Bogdana Racovitana, Jeana Carlosa, Iviego Lopeza i Władysława Koczergina. Do tej pory Raków sprowadził sześciu nowych piłkarzy, w tym Karola Struskiego z Arisu Limassol czy Oskara Repkę z GKS-u Katowice. Na tym nie koniec ruchów z udziałem Rakowa.

Hitowy transfer Rakowa dojdzie do skutku. 1,5 mln euro plus procent od kolejnej transakcji

Portal meczyki.pl informuje, że nowym zawodnikiem Rakowa zostanie Tomasz Pieńko z Zagłębia Lubin. Starania Rakowa o tego zawodnika trwały już od dłuższego czasu, a Zagłębie długo pozostawało nieugięte. Raków chciał dołączyć do transakcji Leonardo Rochę, ale to nie będzie potrzebne. Oba kluby w końcu doszły do porozumienia, a w czwartek Pieńko przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt na pięć kolejnych sezonów.

Raków ma zapłacić za Pieńkę 1,5 mln euro, czyli ponad 6,3 mln złotych. Zagłębie będzie miało też procent od kolejnej transakcji. - Chciałbym, żeby Zagłębie na mnie zarobiło. Klub mi coś dał, więc chcę się w ten sposób odwdzięczyć, kiedy będę opuszczał Lubin - mówił Pieńko w wywiadzie dla dziennika "Piłka Nożna". Do tej pory Pieńko był też łączony z transferem do jednego z zagranicznych klubów czy innych drużyn z poziomu Ekstraklasy. Media pisały o zainteresowaniu ze strony drugoligowej Granady, Lecha Poznań czy klubów MLS.

Pieńko jest wychowankiem Zagłębia Lubin. Pomocnik zadebiutował w pierwszym zespole 20 sierpnia 2021 r. w przegranym 0:4 meczu z Wisłą Płock. Wtedy Pieńko miał 17 lat, 7 miesięcy i 15 dni. Pieńko zagrał ponad 110 meczów w barwach Zagłębia, w których strzelił dwanaście goli i zanotował pięć asyst. 21-latek to także młodzieżowy reprezentant Polski. Grał już w kilku kategoriach wiekowych, ostatnio w kadrze U-21, dla której zaliczył 17 występów i strzelił trzy gole.

Pienko będzie więc ósmym transferem Rakowa w letnim oknie. Poza Struskim i Repką, a także wykupem Jonatana Brauta Brunesa, wicemistrz Polski sprowadził Jesusa Diaza ze Stali Rzeszów, Lamine'a Diaby'ego-Fadigę z Jagiellonii Białystok i Apostolosa Konstantopoulosa, a także wypożyczył Oliwiera Zycha z Aston Villi.

Mecz Raków Częstochowa - Żylina w drugiej rundzie el. Ligi Konferencji rozpocznie się w czwartek o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.