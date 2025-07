Dzień do meczu w LK, a tu takie wieści. Gwiazda Rakowa odchodzi!

Raków Częstochowa w poprzednim sezonie o włos przegrał mistrzostwo Polski z Lechem Poznań i rywalizuje w eliminacjach do Ligi Konferencji. Zespół Marka Papszuna walkę o fazę ligową rozpoczyna od II rundy eliminacji i potyczki ze słowacką Żiliną. Pierwszy mecz już w czwartek - 24 lipca. Dzień wcześniej Raków ogłosił wieści, na które zanosiło się od wielu tygodni.

To już oficjalne. Gwiazda odchodzi z Rakowa

"Po trzech latach Gustav Berggren opuszcza Raków Częstochowa i na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do amerykańskiego klubu New York Red Bulls" - czytamy na oficjalnej stronie klubu z Częstochowy.

To nie jest zaskoczenie, bowiem kibice od wielu tygodni godzili się z tym, że prędzej lub później szwedzki pomocnik zostanie wytransferowany do lepszej ligi. Berggren trafił do Rakowa w lipcu 2022 roku i od tego czasu zagrał w jego barwach aż 105 meczów. Zdobył w nich pięć goli i zaliczył siedem asyst.

Był jedną z najważniejszych postaci zespołu, który w 2023 roku wywalczył historyczne mistrzostwo Polski. Co więcej - śmiało można postawić tezę, że Berggren należał do grona najlepszych pomocników całej ligi. Raków był świadom tego, że Szwed opuści Częstochowę tego lata.

Już wcześniej zabezpieczono się na taką ewentualność. Do klubu trafili inni środkowi pomocnicy - Oskar Repka oraz Karol Struski. Raków po meczu z Żiliną rozegra kolejne ligowe spotkanie. 27 lipca - czyli już w najbliższą niedzielę - na własnym stadionie podejmie Wisłę Płock - beniaminka, który na inaugurację spisał się bardzo dobrze, pokonując Koronę Kielce 2:0.