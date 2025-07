Trener Lecha podjął decyzję ws. meczu Ekstraklasy. Wszystko jasne

Lech Poznań zaczął sezon 25/26 od sporego falstartu, bo tak należy nazwać porażki 1:2 z Legią Warszawa w Superpucharze Polski i 1:4 z Cracovią w pierwszej kolejce Ekstraklasy. Potem jednak przyszedł mecz na przełamanie, bo zespół Nielsa Frederiksena wygrał aż 7:1 z Breidablikiem i znacznie przybliżył się do awansu do trzeciej rundy el. Ligi Mistrzów. W ten sposób Lech może mieć zapewniony udział co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Lech Poznań nie przełoży meczu w Ekstraklasie. "Podjęliśmy decyzję ze sztabem"

W związku z tym, że dopiero rozpoczął się sezon, a piłkarze Lecha już muszą się przyzwyczajać do gry co trzy dni, to pojawiła się hipoteza, że Lech może przełożyć sobotni mecz z Lechią Gdańsk. To potwierdzał też trener Niels Frederiksen. - Mogę potwierdzić, że rozważamy przełożenie meczu z Lechią. Rozważamy to, czy zrobić to już teraz czy w trzeciej rundzie - przekazał szkoleniowiec Lecha ogłaszając, że finalną decyzję klub podejmie po pierwszym meczu z Breidablikiem.

Teraz jest już jasne, że mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk odbędzie się zgodnie z planem, tj. w sobotę o godz. 20:15. - Zagramy w sobotę z Lechią, podjęliśmy taką decyzję wraz ze sztabem szkoleniowym i dyrektorem sportowym. Chcemy przełożyć mecz dopiero później, zapewne w trzeciej rundzie eliminacji - mówił Frederiksen na pomeczowej konferencji prasowej (cytat za: sport.tvp.pl).

Jest więc pewne, że Lech skorzysta z możliwości przełożenia meczu między spotkaniami trzeciej rundy el. Ligi Mistrzów, w których najbardziej prawdopodobnym rywalem będzie Crvena Zvezda. Te mecze odbędą się w dniach 5-6 i 12-13 sierpnia. Tym samym łatwo można wywnioskować, że Lech będzie przekładał wyjazdowy mecz z Piastem Gliwice, zaplanowany na 9 sierpnia i godz. 20:15.

Frederiksen zadowolony z występu Lecha. "Mamy niezłą sytuację wyjściową"

W trakcie konferencji prasowej Frederiksen mówił otwarcie, że jest zadowolony z występu swoich podopiecznych w meczu z Breidablikiem. - To był wyjątkowy mecz, wiele roli odegrał w nim system VAR, ale byliśmy lepszą drużyną i zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Awans wyjaśni się w drugim spotkaniu, ale mamy niezłą sytuację wyjściową i musiałoby się wiele wydarzyć, by nie udało nam się zagrać w kolejnej rundzie - opowiedział trener Lecha.

Rewanżowy mecz między Lechem a Breidablikiem odbędzie się w środę 30 lipca o godz. 20:30.