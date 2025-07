Cała Polska zobaczyła, co Grosicki pokazał sędziemu. "Jest mi wstyd"

Pogoń Szczecin skompromitowała się w 1. kolejce ekstraklasy. W niedzielę wieczorem drużyna Roberta Kolendowicza przegrała na wyjeździe z Radomiakiem aż 1:5. Mimo że goście na początku spotkania mieli dwie stuprocentowe okazje do strzelenia gola, to do przerwy przegrywali 0:1 po goli Capity.

Dramat Pogoni rozegrał się w drugiej połowie. W 48. minucie gola na 2:0 strzelił Jeremy Blasco. Mimo że niedługo później bramkę kontaktową zdobył Efthymios Koulouris, to później strzelali już tylko gospodarze. Szczecinian dobili kolejno Jan Grzesik, Maurides i znów Grzesik.

Po spotkaniu w mediach społecznościowych pojawiło się wideo, na którym widać, jak Grosicki po drugim golu Grzesika w 89. minucie prosi sędziego Piotra Lasyka, by nie przedłużał meczu. Później lider Pogoni sam zabrał głos.

- Jest mi wstyd jako kapitanowi, za to, co działo się na boisku. Można przegrać mecz, gdy się starasz i próbujesz - powiedział Grosicki, cytowany przez portal pogonsportnet.pl. - Początek mieliśmy niezły, mieliśmy sytuacje, ale później, po straconej bramce, nie potrafiliśmy nawiązać walki i pokazać, że za wszelką cenę chcemy wyrównać - dodał.

- W drugiej połowie tracimy bramkę po stałym fragmencie gry, zaraz po wyjściu na boisko. Mówimy o tym, ćwiczymy to, przedwczoraj mieliśmy na ten temat odprawę. Za dużo analizujemy, a później jako piłkarze nie przekładamy na boisko tego, czego oczekują od nas trenerzy. Jest mi wstyd, że tak zaczęliśmy nową erę Pogoni Szczecin z nowym właścicielem i nowymi zawodnikami - kontynuował.

- Ja już po meczu z Wartą mówiłem, że ta gra nie wyglądała tak, jak chcemy grać i czego oczekuje od nas trener. To był już sygnał, a do tego przegrany sparing z Arką. Nie będę patrzył na to, że inne zespoły z czołówki też wysoko przegrały, bo jest mi wstyd. Trzeba się wziąć do roboty, bo po takiej porażce trzeba naprawić mental, aby wygrać przy wsparciu naszych kibiców z Motorem - podsumował Grosicki.

Wspomniany mecz z Motorem to szansa do rehabilitacji dla szczecinian. Spotkanie 2. kolejki ekstraklasy rozegrane zostanie w sobotę o 17:30 na stadionie Pogoni.