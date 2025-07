Zachcianka polskiego miliardera. Wydał 2,4 mln zł z własnych pieniędzy

Zbigniew Jakubas - jeden z najbogatszych Polaków - od 2020 r. jest głównym udziałowcem w Motorze Lublin. Przed rozpoczęciem nowego sezonu Ekstraklasy miliarder pokazał, że ma gest. Ufundował klubowi coś, co na pewno przyda się jego piłkarzom. Z własnej kieszeni wydał na to aż 2,4 mln zł. Co to takiego?