Najbardziej sensacyjny transfer w historii Ekstraklasy!? To byłby rekord!

Na początku czerwca portal meczyki.pl podał sensacyjne wieści. Piłkarzem Motoru Lublin, 18-letnim obrońcą Brightem Ede, ma być zainteresowana Chelsea, która jest skłonna wydać na niego aż 11 milionów euro. Informacja brzmiała na niewiarygodną, bo Ede rozegrał do tamtej pory jedynie sześć meczów w Ekstraklasie.

Sensacyjny transfer z Ekstraklasy? Możliwy rekord

Od tamtego czasu temat nieco przycichł. Teraz nowe informacje w tej sprawie podaje TVP Sport. Rozmowy ponoć nadal się toczą, a w grze pozostają dwa kluby - Chelsea i jeden z portugalskich gigantów, prawdopodobnie Sporting lub Benfica. Jeśli Edu odejdzie, to może to być rekordowy transfer z Ekstraklasy. Polski klub nie przyjmie oferty niższej niż 10 milionów euro. W grę nie wchodzi transfer z opcją wypożyczenia do Motoru. Sprawa ma się wyjaśnić już niedługo. Lublinianie chcą zamknąć temat w najbliższych dniach.

Bright Ede jest wychowankiem Zagłębia Lubin. 18-letni obrońca zimą tego roku został wykupiony przez Motor Lublin za 100 tysięcy euro. Oznacza to, że w przypadku transferu za ok. 10 milionów euro, Motor sprzeda go ze stukrotnym zyskiem! Jego kontrakt wygasa w przyszłym roku, ale okazuje się, że już niebawem może opuścić klub.

Do tej pory pięciu zawodników opuściło Ekstraklasę za ośmiocyfrową kwotę liczoną w euro. W 2020 roku Lech Poznań dostał 11 milionów euro za Jakuba Modera. W 2022 roku Pogoń zarobiła tyle samo za Kacpra Kozłowskiego, a w 2024 Raków za tyle sprzedał Ante Crnaca do Norwich. Chorwat jest najdrożej sprzedanym piłkarzem zagranicznym w historii ligi.