Pierwszy mecz Ekstraklasy i już sensacja! Beniaminek upokorzył Jagiellonię

Można psioczyć na poziom polskiej ekstraklasy, ale wielu kibiców i ekspertów zawsze za nią bardzo tęskni. W piątkowe popołudnie rozpoczął się sezon 2025/2026 od meczu Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Już pierwsze spotkanie tego sezonu kompletnie zaskoczyło ekspertów.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Wielki szok w Białymstoku. Gol kolejki już znany

Zdecydowanym faworytem spotkania byli gospodarze, mistrzowie Polski z 2024 roku, trzecia drużyna ubiegłego sezonu. Zmierzyli się oni przecież z beniaminkiem rozgrywek. Tymczasem pierwsza połowa miała sensacyjny przebieg.

Już w 17. minucie gola dla gości zdobył Krzysztof Kubica, który po rzucie rożnym z czterech metrów trafił do siatki.

W 42. minucie Kamil Zapolnik został sfaulowany w polu karnym przez Bartłomieja Wdowika i sędzia po obejrzeniu powtórki na VAR-rze podyktował jedenastkę. Sławomir Abramowicz wyczuł intencję strzelającego Zapolnika, rzucił się w dobry róg, ale nie sięgnął piłki.

W 45. minucie zobaczyliśmy najpiękniejszego gola meczu, a kto wie, czy nie całej pierwszej kolejki. Podopieczni Marcina Brosza przeprowadzili kapitalną kontrę, którą pięknym strzałem z 18 metrów sfinalizował Morgan Fassbender.

- Fassbender ze strzałem i to jakim! Jeżeli przyjeżdża na Słoneczną i chce się ograć Jagiellonię, to trzeba mieć takie stałe fragmenty gry i takie kontrataki, jakie dziś pokazują goście. Ależ to było piękne - zachwycali się komentatorzy Canal+Sport.

W Białymstoku po pierwszej połowie kibice przeżywali szok. Ich ulubieńcy przegrywali z beniaminkiem aż 0:3.

- Zaryzykuję tezę, że to Jagiellonia jest tak słaba, a nie Słoniki mocarne - skomentował Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl w serwisie X.

W 75. minucie goście dobili faworytów. Czwartego gola zdobył niemiecki obrońca Gabriel Isik.

W następnej kolejce Jagiellonia Białystok zagra u siebie z Widzewem Łódź (27 lipca, godz. 17.30), a Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się na wyjeździe z Cracovią (25 lipca, godz. 18).

Zobacz także: Nowa potęga na piłkarskiej mapie Polski. 49-letni miliarder wkracza do gry

W piątek zostanie rozegrany jeszcze jeden mecz PKO BP Ekstraklasy: Lech Poznań - Cracovia (godz. 20.30). Relacja na żywo z tego starcia na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:4 (0:3)