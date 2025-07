Gigant z Premier League rusza po Polaka. Klub z ekstraklasy zarobi krocie

Motor Lublin był jednym z największych zaskoczeń minionego sezonu ekstraklasy. Przystąpił do rozgrywek jako beniaminek, a ukończył je na wysokiej, 7. lokacie. Cegiełkę do tego sukcesu dołożył też Bright Ede, którego klub w styczniu 2025 wykupił za 100 tysięcy euro z Zagłębia Lubin. I wydaje się, że pozyskanie Polaka było jedną z najlepszych decyzji Motoru. Teraz może zarobić na nim wiele milionów i zbliżyć się do rekordu ekstraklasy!

Bright Ede na radarze gigantów. "Temat odejścia wciąż aktualny"

O rosnącym zainteresowaniu stoperem mówiło się już kilka tygodni temu. Rzekomo znalazł się na radarze giganta Premier League, czyli Chelsea. Temat nieco ucichł, ale 18 lipca Sebastian Staszewski przekazał nowe informacje. "Temat odejścia Brighta Ede z Motoru Lublin wciąż aktualny!!" - informował dziennikarz na X. Ba, są prowadzone nawet rozmowy. Kto chciałby pozyskać Polaka? "W tej chwili Motor negocjuje z trzema zainteresowanymi drużynami: Chelsea, inną ekipą angielską z Premier League oraz klubem portugalskim z tamtejszego TOP3" - ujawnił. A to nie koniec. Drużyny chcą zapłacić za Ede krocie. "W grze cały czas kwoty w okolicach 10 mln euro" - czytamy.

To prawie tyle, ile wynosi rekord sprzedaży w ekstraklasie. Najwięcej polski klub zyskał za... Ante Crnaca. Chorwat odszedł z Rakowa Częstochowa do Norwich za 11 mln euro. Za podobną kwotę sprzedano Kacpra Kozłowskiego czy Jakuba Modera. Czy Ede trafi do któregoś z gigantów futbolu? O tym przekonamy się w najbliższych dniach.

Co z Ede? Angielski klub rzekomo miał plan. Czy nadal jest aktualny?

Wcześniej media donosiły, że jeśli Polak dołączy do Chelsea, to najpewniej zostanie wypożyczony, by mieć szanse do gry, rozwinąć się i wrócić do drużyny ze Stamford Bridge. W minionym sezonie Ede wystąpił w sześciu meczach w barwach Motoru, zdobywając nawet trafienie - w marcu w spotkaniu ze Stalą Mielec (4:1). Łącznie w poprzedniej kampanii rozegrał 20 meczów - pozostałe w barwach Zagłębia Lubin, a właściwie w rezerwach klubu i w młodzieżowym zespole grającym w Centralnej Lidze Juniorów. Jak na razie Ede pozostaje zawodnikiem ekipy z Lublina. A ta sezon rozpocznie już w niedzielę 20 lipca. Rywalem będzie beniaminek - Arka Gdynia. Początek o godzinie 17:30.