Czym w ogóle jest BETSiE? To maszyna działająca na bazie algorytmu napisanego specjalnie w celu przewidywania wyników meczów piłkarskich. By odpowiednio wytypować przebieg danych rozgrywek, symuluje ich przebieg nawet sto tysięcy razy, obliczając tym samym prawdopodobieństwo wyniku każdego spotkania. W tym celu wykorzystuje rezultaty zespołów z poprzednich sezonów, ich formę w sparingach, statystyki meczów czy nawet oczekiwania przedsezonowe. Innymi słowy, to zaawansowana matematyka, której nie podołałby cały sztab ludzi.

Superkomputer zrobił symulację sezonu Ekstraklasy. Radość w Poznaniu, smutek w Warszawie

BETSiE dokonał takich obliczeń przed rozpoczęciem rozgrywek 2025/2026 w Ekstraklasie, a wynik przeprowadzonej symulacji jest miażdżący dla Legii Warszawa. Według algorytmu, ekipa Edwarda Iordanescu nie załapie się nawet na miejsce premiowane grą w europejskich pucharach! Superkomputer przewidział, że zajmie dopiero piątą pozycję, gromadząc na swoim koncie 55,7 punktu.

Przyklasnąć maszynie z pewnością chcieliby za to fani Lecha. Ta przewidziała bowiem, że "Kolejorz" obroni mistrzostwo i przyznała mu 62,4 punktu. Spore powody do zadowolenia mieliby także w Pogoni Szczecin. Drużyna, która przez ostatnie trzy lata konsekwentnie kończyła rozgrywki tuż za podium, tym razem zostałaby wicemistrzem Polski (57,6 pkt). Trzecie miejsce BETSiE przyznało Jagiellonii (57,2 pkt), a czwarte zajął Raków Częstochowa (56,7 pkt).

Symulacja superkomputera nie przyniosła dobrych wieści wszystkim trzem beniaminkom Ekstraklasy, gdyż według niej miejsca oznaczające spadek zajmą w kolejności od najwyższego: Arka Grynia, Bruk-Bet Termalika Nieciecza i Wisła Płock.

Fani wszystkich tych drużyn, a także Legii, mogą natomiast liczyć na to, że silniejsza od wykalkulowanej symulacji okaże się słynna logika Ekstraklasy, polegająca ogromie niespodzianek, które polska liga dostarcza w każdym kolejnym sezonie.

Pierwszy mecz w ramach nowego sezonu Ekstraklasy odbędzie się w piątek 18 lipca o godzinie 18:00, a w nim Jagiellonia Białystok podejmie beniaminka z Niecieczy.