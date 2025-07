Transferowy hit w Ekstraklasie! Raków idzie na całość

Raków dotychczas przed sezonem 2025/2026 dokonał sześciu transferów. To przede wszystkim Karol Struski, Oskar Repka, Lamine Diaby-Fatiga oraz Oliwer Zych, ale też Jesus Diaz i Jonatan Braut Brunes, którzy byli wypożyczeni do Częstochowy w zeszłym sezonie, a teraz zostali wykupieni na stałe. Wygląda jednak na to, że ekipa Marka Papszuna nie powiedziała jeszcze na rynku ostatniego słowa.

Hit transferowy w Ekstraklasie? Tego piłkarza chce podpisać Raków

W ostatnich tygodniach dowiadujemy się o kolejnych głośnych transferach w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Lech Poznań sięgnął po Roberta Gumnego czy Mateusza Skrzypczaka, Jagiellonia Białystok m.in. wywalczyła powrót Bartłomieja Wdowika, a Legia Warszawa pobiła rekord Ekstraklasy, sprowadzając za aż 3 miliony euro Miletę Rajovicia z Watford. Teraz głośny ruch może wykonać Raków Częstochowa.

Jak podają Meczyki: władze wicemistrza Polski polują na Tomasza Pieńkę. 21-letni ofensywny pomocnik ma za sobą udany sezon w Zagłębiu Lubin, w którym zanotował 7 bramek oraz 2 asysty. Niedawno występował też na mistrzostwach Europy U-21, gdzie nie zdołał podnieść swoich notowań, ale i tak jest wyceniany przez "Transfermarkt" na aż 2 miliony euro.

Czy Raków zaoferuje Zagłębiu właśnie takie pieniądze? Według Tomasza Włodarczyka z Meczyków w grę wchodzą dwie opcje. Pierwsza to zwykła transakcja gotówkowa. W drugiej "Medaliki" zaoferowałyby klubowi z Dolnego Śląska Leonardo Rochę, co pozwoliłoby zmniejszyć koszt operacji.

Nie jest jednak obecnie pewne, czy Tomasz Pieńko w ogóle zostanie w Ekstraklasie. Interesują się nim bowiem również zespoły MLS oraz ligi tureckiej (a także Lech Poznań). Wkrótce przekonamy się, kto wygra licytację o zdolnego polskiego piłkarza.