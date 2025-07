To już oficjalne! Legia Warszawa traci swoją gwiazdę

- Na tę chwilę nic się nie wyklarowało. To pierwsza taka sytuacja, która mi się nie podoba, nie czuję się w niej komfortowo. Wiecie, jak wygląda jego kontrakt, to kompleksowa sprawa, która wyjaśni się w następnych dniach. Nie chciałbym tego teraz rozwijać, bo przed nami ważne mecze co trzy dni. Nie możemy sobie pozwolić na stratę jeszcze większej liczby zawodników. Jeśli Maxi chce zmienić klub, to życzę mu powodzenia - podkreślał w czwartkowy wieczór Edward Iordanescu. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy Maxi Oyedele faktycznie odejdzie z Legii Warszawa. Łączono go z RC Strasbourg, ale na oficjalne potwierdzenie trzeba było poczekać. I to nadeszło.

Maxi Oyedele zmienia barwy. Zamienił Legię Warszawa na RC Strasbourg

W środowy poranek francuska ekipa oficjalnie poinformowała o zakontraktowaniu Oyedele. Wstawiła zdjęcie 20-latka na oficjalny profil na X. Było ono nieco zaciemnione, ale łatwo poznać, że na krzesełku siedzi reprezentant Polski. Dodatkową wskazówkę dano w opisie. "Cześć" - napisał klub i to w języku polskim. Tym samym transfer stał się faktem.

Już we wtorek Fabrizio Romano donosił, że "klub aktywował klauzulę odstępnego wynoszącą 6 milionów. Manchester United otrzyma 40 procent tej kwoty". Kontrakt Oyedele z RC Strasbourg najpewniej będzie obowiązywał do 2030 roku. Zadebiutować może już 17 sierpnia w starciu z Metz na start Ligue 1.

Legia traci solidnego zawodnika

Nie ulega wątpliwości, że odejście Oyedele to spory cios dla Legii Warszawa. Piłkarz trafił do niej latem 2024 roku. Rozegrał 24 mecze, notując jedną asystę. Pokazał się z naprawdę dobrej strony, dzięki czemu wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów. Zapracował też na powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. Na zgrupowanie zaprosił go Michał Probierz. Defensywny pomocnik ma dwa występy na koncie w narodowych barwach.

Teraz powalczy o mistrzostwo Francji czy też trofeum europejskich pucharów. W poprzednim sezonie RC Strasbourg zajął siódmą lokatę w Ligue 1, dzięki czemu zapewnił sobie miejsce w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Rywalizację rozpocznie od czwartej rundy. Dla Oyedele to piąty klub w karierze. Wcześniej grał w młodzieżowych drużynach Manchesteru United, a także w zespole Altrincham, Forest Green i we wspomnianej Legii, gdzie był jednym z objawień.