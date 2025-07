Sensacyjne wieści nt. Krychowiaka. To byłby potężny hit!

Co dalej z Grzegorzem Krychowiakiem? Od lipca pozostaje bez klubu i jak na razie taki stan rzeczy raczej się nie zmieni. Zainteresowanie usługami defensywnego pomocnika jest spore, o czym przekonuje portal Goal.pl. Ba, rzekomo pytania pojawiły się też ze strony... drużyny znad Wisły. Czy dojdzie do powrotu 35-latka do ojczyzny?