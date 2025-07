"Potężne nazwisko" w drodze do Ekstraklasy. Kosztował 10 mln euro

W ostatnich tygodniach Pogoń Szczecin jasno dała do zrozumienia, że będzie chciała sprowadzać do Polski wielkie nazwiska i zechce zrobić wokół siebie sporo szumu. Tak było w momencie, gdy Nilo Effori spotkał Neymara w Brazylii i zapozował z nim z koszulką Pogoni. Potem pojawiły się pogłoski o możliwym transferze Axela Witsela, 132-krotnego reprezentanta Belgii, któremu wygasł kontrakt z Atletico Madryt. Wygląda na to, że inny uznany piłkarz będzie mógł grać na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera. O kim mowa?

Siedmiokrotny reprezentant Francji w Pogoni? Kosztował 10 mln euro

Portal goal.pl podaje, że Pogoń zainicjowała rozmowy z Josuhą Guilavoguim, a więc siedmiokrotnym reprezentantem Francji, który aktualnie pozostaje bez klubu. 34-latek grał w swojej karierze w barwach AS Saint-Etienne (2005-2014), Atletico Madryt (2013-2016), Wolfsburga (2014-2023), Girondins Bordeaux (2022), Mainz (2023-2024) i Leeds United (2024-2025). We wrześniu 2013 r. Atletico płaciło za Francuza 10 mln euro.

"To defensywny pomocnik, a właśnie takiego gracza Pogoń pilnie teraz potrzebuje. Wygląda na to, że jego przyjście jest całkiem prawdopodobne" - czytamy w artykule. Guilavogui zajmie w Pogoni miejsce Joao Gamboy, który dołączył do koreańskiego Jeonbuk Hyundai Motors. Na tę pozycję Pogoń zakontraktowała też Jana Biegańskiego z Sivassporu i Mora Ndiaye z Kalithea Ateny.

Sprowadzenie zawodnika z takim CV jak Guilavogui zapowiadał już Robert Kolendowicz, trener Pogoni w rozmowie z Kanałem Sportowym. - Z Axelem Witselem nie rozmawiałem, ale rozmawiałem z zawodnikiem o potężnym nazwisku. Cztery dni temu mieliśmy video call - przekazał Kolendowicz.

Nie licząc Biegańskiego i Ndiaye, Pogoń sprowadziła czterech innych piłkarzy - Musę Juwarę z Velje, Mariana Huję z Petrolul, Jose Pozo ze Śląska Wrocław i Paula Mukairu z Kopenhagi.

Jeżeli transfer Guilavoguiego dojdzie do skutku, to raczej po pierwszej kolejce Ekstraklasy, która rozpocznie się w piątek. Pogoń rozpocznie sezon w niedzielę o godz. 20:15 od wyjazdowego meczu z Radomiakiem Radom.