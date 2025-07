Wichniarek wypalił o uzależnieniu Polaka. "Mógł zastąpić Piszczka"

Lech Poznań już w niedzielę, 13 lipca zagra z Legią Warszawa w Superpucharze Polski, a w drugiej połowie lipca przystąpi do eliminacji Ligi Mistrzów. Na takie wyzwania władze klubu musiały zbudować skład, któremu nie tylko nie będzie brakować jakości, ale sprosta grze na kilku frontach. Jednym z najważniejszych transferów poznańskiego klubu było pozyskanie Roberta Gumnego.

Artur Wichniarek zdradza uzależnienie Roberta Gumnego

Teraz głos na temat Roberta Gumnego zabrał były reprezentant Polski, a obecnie komentator piłkarski - Artur Wichniarek. Zdradził on, od czego był uzależniony Gumny.

- Możecie teraz zadzwonić do Roberta i zapytać go, od czego był uzależniony. Nie mówię o używkach, tylko o PlayStation. Wiedząc o tym, że będzie debiutował w Bundeslidze, grał do trzeciej nad ranem grał na PlayStation - powiedział Artur Wichniarek w Kanale Sportowym.

Dodał również, że Robert Gumny mógł zostać jednym z najlepszych obrońców Bundesligi.

- Gdy Gumny przychodził do Augsburga, byłem zachwycony tym ruchem. Miał żelazne płuca i niesamowity talent. W Augsburgu nie miał praktycznie żadnej konkurencji na prawej stronie, bo była strasznie słaba. Robert naprawdę miał szanse stać się jednym z najlepszych prawych obrońców na poziomie Bundesligi i zastąpić z automatu Łukasza Piszczka jako jednego z najlepszych prawych obrońców w historii reprezentacji Polski i jednego z najlepszych Europy. Nie wiem, czy miał aż takie papiery na granie, ale na pewno miał ogromny talent. Przez swoje lenistwo i głupotę, tego nie zrobił - dodał Wichniarek.

Gumny w Bundeslidze zagrał 101 spotkań, zdobył dwa gole i miał trzy asysty. Jego bilans w Lechu Poznań to: 97 meczów, dwie bramki i sześć asyst.

Już w niedzielę Gumny będzie miał szansę wywalczyć trofeum z Lechem Poznań - Superpuchar Polski. Początek meczu z Legią Warszawa o godz. 18. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.