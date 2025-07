Co za wieści! Oto która telewizja będzie pokazywać Ekstraklasę

Choć Ekstraklasa w ostatnim czasie poszła nieco do przodu, awansując nawet w poprzednim sezonie do Top 15 lig w rankingu UEFA (dzięki czemu w nadchodzących rozgrywkach kluby walczyć będą o pięć biletów do Europy, a nie cztery), jej popularność poza naszym krajem wciąż nie jest za duża. Oczywiście da się ją oglądać w większości krajów na świecie, choćby poprzez ekstraklasa.tv (nie w Polsce, bo tu wyłączne prawa ma Canal+ Sport). Jednak największe telewizje nigdy naszą ligą przesadnie zainteresowane nie były.

Ekstraklasa płynie za ocean! Gigant poinformował o sensacyjnym zakupie

Teraz jednak sensacyjne wieści napłynęły prosto z USA. Od nadchodzącego sezonu Ekstraklasę będzie tam można oglądać na antenach medialnego giganta, jakim jest beIN Sports. Poinformowała o tym amerykańska strona katarskiego nadawcy, który ogólnie jest jednym z największych nadawców telewizyjnych, poświęconych tematyce sportowej na świecie. Poza Stanami Zjednoczonymi operuje m.in. na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce, Indonezji, Australii, Nowej Zelandii czy Francji.

"Kopciuszek" co roku. Amerykanie spodziewają się wielu sensacji

Jego amerykański oddział zdecydował się na zakup praw do transmisji naszej ligi. Amerykanie w swoim stylu opisali to w dość barwny sposób, podkreślają, że w naszej lidze często dochodzi do zaskakujących rozstrzygnięć. - Przez pięć ostatnich lat Ekstraklasa miała aż czterech różnych mistrzów. Najbardziej utytułowana jest Legia Warszawa z piętnastoma tytułami, ale od sezonu 2020/21 nie potrafią zdobyć kolejnego. Aktualnym mistrzem jest Lech Poznań, ale poprzednie dwa mistrzostwa trafiły w ręce Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa, dla których były to pierwsze złota w historii. Leicester City w sezonie 2015/16 miało szansę na tytuł na poziomie 5000 do 1. W Polsce historia "Kopciuszka" może zdarzyć się co roku - czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że beIN Sports nie jest dostępne w naszym kraju nawet drogą internetową. Pełnię praw do Ekstraklasy niezmiennie ma u nas Canal+ Sport. Nowy sezon rusza już w piątek 18 lipca, gdy o 18:00 Jagiellonia Białystok zagra z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.