Lech Poznań go odrzucił, teraz chcą go Włosi. Sensacyjny zwrot ws. Polaka

Lech Poznań w ostatniej chwili zrezygnował z transferowego hitu. Po tym, jak do klubu przeszedł Robert Gumny, w jego miał pójść inny reprezentant kraju - Arkadiusz Reca. W tym wypadku do podpisania umowy jednak nie doszło. Jak poinformował portal Meczyki.pl, działacze Lecha mieli: "wątpliwości co do niektórych obszarów, parametrów, które wyszły na podczas czwartkowych testów (medycznych - red.)". Tym samym piłkarz znalazł się w bardzo trudnej sytuacji.

Nowe fakty ws. Arkadiusza Recy. Nie musiał opuszczać Włoch. "Nie miałby problemu"

15-krotnemu reprezentantowi Polski wraz z końcem czerwca wygasł kontrakt z dotychczasowym zespołem - włoską Spezią, w której spędził cztery ostatnie sezony. Pozostaje zatem bez klubu. Okazuje się jednak, że Reca wcale nie musiał wyjeżdżać. Informacje w tej sprawie ujawnił dziennikarz TuttoMercatoWEB, Niccolo Pasta. - Reca był jednym z niewielu piłkarzy Spezii, który otrzymywał wynagrodzenie uzgodnione w Serie A. Wielu piłkarzy musiało odejść po spadku, Arek jednak został. Klub zaproponował mu przedłużenie kontraktu, jednak jego pensja zostałaby znacząco obniżona. Polak się jednak nie spieszył, a następnie za obopólną zgodą obie strony postanowiły się rozstać - zdradził w rozmowie z TVP Sport.

Zdaniem Pasty Reca spokojnie mógł zostać na Półwyspie Apenińskim. - Kiedy Reca był zdrowy, to w pewnym stopniu radził sobie nawet w Serie A, więc pewnie jakby chciał, to nie miałby problemu ze znalezieniem sobie klubu we Włoszech. Najprawdopodobniej chodziło o wybór życiowy, w przeciwnym razie zostałby w Spezii - wyjaśnił.

Niepokojące słowa ws. Recy. "Kontuzje nękały go zbyt często"

W obliczu decyzji Lecha Poznań dalsza przyszłość lewego obrońcy budzi pewne obawy. Włoski dziennikarz również przyznał, że podpisanie z nim kontraktu może być ryzykowane ze względu na podatność na urazy. - Niestety całościowo kontuzje nękały go zbyt często i nie da się ukryć, że znacząco wpłynęły na jego karierę - zauważył Pasta.

Z drugiej strony portal Meczyki.pl zaznaczył, że wyniki badań nie były "jednoznacznie złe". Po prostu klub nie chciał podejmować ryzyka. Poza tym w ubiegłym sezonie Reca wcale nie pauzował aż tak często. W rozgrywkach Serie B rozegrał w sumie 28 spotkań.