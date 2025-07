To się dzieje. Hit za miliony! "Reprezentant Polski żegna się z Legią Warszawa"

Maxi Oyedele w poprzednim sezonie przebojem wdarł się do Ekstraklasy i po zaledwie kilku rozegranych meczach w Legii, dostał powołanie do reprezentacji Polski. W letnim okienku transferowym piłkarzem stołecznej drużyny mają interesować się kluby z całej Europy. Przyznał to również Fabrizio Romano. Niedługo potem padła nazwa konkretnego klubu, który chce kupić piłkarza Legii.