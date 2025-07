Media: Sensacyjny transfer Rakowa. Prosto z klubu Premier League!

Karol Struski, Oskar Repka, Jesus Diaz, Lamine Diaby-Fadiga i Apostolos Konstantopoulos - to lista zawodników, która dołączyła tego lata do Rakowa Częstochowa. Do tego wicemistrzowie Polski wykupili za dwa miliony euro Jonatana Brauta Brunesa z OH Leuven. To poważne wzmocnienia ekipy Marka Papszuna przed grą w eliminacjach Ligi Konferencji i walce o mistrzostwo Polski w nadchodzącym sezonie.

Raków Częstochowa dopina wypożyczenie nowego bramkarza

To jednak nie koniec wzmocnień Rakowa Częstochowa. Portal Meczyki.pl poinformował, że klub chce wzmocnić pozycję bramkarza, wypożyczając Oliwiera Zycha z Aston Villi. "Zych będzie przygotowywany do rywalizacji o pierwszy skład 'Medalików'. Jego głównym konkurentem będzie Kacper Trelowski, który jednak może zostać sprzedany przez wicemistrzów Polski" - czytamy w artykule. Dodano, że temat wypożyczenia jest już na finiszu.

Oliwier Zych latem 2020 roku trafił z młodzieżowej drużyny Zagłębia Lubin do młodzieżowej ekipy Aston Villi. W sezonie 2023/2024 21-letni bramkarz został wypożyczony do Puszczy Niepołomice, dla której rozegrał 26 spotkań, wpuszczając w nich 35 bramek i notując 7 czystych kont. Zych ma za sobą także 26 występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Raków Częstochowa przed startem nowego sezonu czekają jeszcze mecze sparingowe z dwoma belgijskimi ekipami - Club Brugge i Anderlechtem. Nowy sezon Ekstraklasy piłkarze Marka Papszuna zainaugurują w sobotę 19 lipca o godz. 20:15 wyjazdowym spotkaniem z GKS-em Katowice.