To się dzieje! Lech dopina transfer 15-krotnego reprezentanta Polski

Lech Poznań jest świeżo upieczonym mistrzem Polski. Działacze nie zamierzają jednak spoczywać na laurach i są aktywni na rynku transferowym. Niedawno do Poznania trafili Robert Gumny i Mateusz Skrzypczak. Na tym jednak wzmocnienia się nie kończą. Ostatnio portal Meczyki.pl podał, że klub może ściągnąć Arkadiusz Recę.

Arkadiusz Reca coraz bliżej Lecha. Nowe wieści

Teraz najnowsze wieści w tej sprawie przekazał portal Goal.pl. Dziennikarze zdradzili, że obrońca jest już o krok od Lecha Poznań i testy medyczne odbędą się w czwartek, a dzień później zawodnik podpisze kontrakt. "To nie pierwsze okienko, gdy Lech podjął temat, ale tym razem zostanie on doprowadzony do końca" - czytamy.

Arkadiusz Reca jeszcze kilka lat temu uchodził za obiecującego piłkarza. W 2018 roku trafił z Wisły Płock do Atalanty Bergamo. Zadebiutował też w reprezentacji Polski prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Niestety jego kariera mocno wyhamowała. Trafiał na wypożyczenia, aż w końcu wylądował na stałe w Spezii, gdzie występował regularnie. W zeszłym sezonie rozegrał łącznie 28 meczów w Serie B i zaliczył dwie asysty. Jego kontrakt wygasł wraz z końcem czerwca i do Lecha trafi za darmo.

Reca występował we Włoszech od 2018 roku. Łącznie rozegrał 113 spotkań w Serie A oraz 39 meczów w Serie B. Ma także na koncie 15 występów w reprezentacji Polski.

Lech Poznań już 13 lipca rozegra pierwszy mecz w tym sezonie. Będzie to finał Superpucharu Polski, w którym zmierzy się z Legią Warszawa. Pięć dni później czeka go inaugurujący sezon w ekstraklasie mecz z Cracovią, natomiast po tym również zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów.