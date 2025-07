Przełomowe wieści ws. przyszłości Podolskiego i Górnika Zabrze. Padła data

Niepewna przyszłość wciąż maluje się przed Górnikiem Zabrze, który wciąż nie został wykupiony z rąk miasta. Jedną z ofert złożył... Lukas Podolski, czyli piłkarz tego klubu, który od kiedy trafił do Polski (2021 rok) pomaga zespołowi na boisku i poza nim. Na początku lipca Niemiec ogłosił, że firma z nim powiązana złożyła ofertę za klub. "Dużo szumu jest ostatnio wokół procesu prywatyzacji. Chcę się do tego odnieść. 30 czerwca złożyłem ofertę i zrobiłem to w wyznaczonym terminie. Teraz będę szykował się na negocjacje i wypełnienie kolejnych punktów z harmonogramu..." - czytamy w jego wpisie w serwisie X.

REKLAMA

Zobacz wideo Podolski chce kupić Górnika Zabrze. Kosecki: Kto chce inwestować w polski klub?!

Nowe informacje nt. sprzedaży Górnika Zabrze

Firmą, która złożyła ofertę za górnika w imieniu Podolskiego to LP Holding GmbH, która chce nabyć 85 proc. udziałów. Jak się okazuje, to nie jedyna oferta za Górnika Zabrze. Większość akcji chciało także wykupić Konsorcjum Zarys-Tabapol. Dziennikarze RMF FM, powołujący się na PAP zacytowali p.o. prezydenta miasta - Ewę Weber, która zabrała głos nt. sprzedaży klubu.

Działaczka zdradziła, że Konsorcjum Zarys-Tabapol ostatecznie złożyło pisemną rezygnację, więc w grze o zakup klubu pozostaje tylko Lukas Podolski. - 11 lipca odbędzie się otwarcie oferty, a potem, po dokonaniu oceny oferty, jak tylko Lukas Podolski będzie dostępny, jesteśmy w stanie usiąść do stołu negocjacyjnego. Może być tak, że skoro jest jedna oferta, negocjacje będą prowadzone szybciej i sprawniej - poinformowała na antenie radia.

Zobacz też: Podolski komentuje wybór nowego selekcjonera. "To nie powinno tak wyglądać"

Pełniąca obowiązki prezydent Zabrza podkreśliła również, że jeśli oferta Lukasa Podolskiego będzie "niesatysfakcjonująca", to w niedługim czasie ogłoszenie zostanie ponowione. - Prywatyzacja to dobre podejście, miasto powinno iść w tę stronę - przyznała.

Lukas Podolski na dłużej w Górniku Zabrze

Warto przypomnieć, że Lukas Podolski niedawno przedłużył kontrakt z Górnikiem Zabrze do 2026 roku. W rozmowie z "Super Expressem" piłkarz przyznał, że nie było nikogo w rodzinie, kto powiedziałby: "Zostaw to, nie męcz się" - No, może prawie nikogo, bo czasami ojciec mawiał: "Olej to. To wszystko polityka, a oni nie doceniają tego wszystkiego, co tam wkładasz" - dodał.

- Mama z kolei powiedziała: "Masz charakter jak ja. Więc jak czujesz, że masz siłę, możesz grać dalej" - kontynuował.