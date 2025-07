Sensacyjny zwrot ws. transferu Pululu. Jagiellonia już zaciera ręce

Jaka przyszłość będzie czekała Afimico Pululu? Piłkarz Jagiellonii Białystok był łączony m.in. z transferem do Besiktasu, ale ciągle pozostaje w klubie, z którym łączy go umowa do końca czerwca 2026 roku. Nowe i niespodziewane doniesienia ws. jego przyszłości przekazał portal Meczyki.pl.