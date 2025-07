Media: Lech szykuje hit transferowy przed LM. To 15-krotny reprezentant Polski

Już dzisiaj - we wtorek 8 lipca - ruszają eliminacje do Ligi Mistrzów. O godzinie 21:00 rozpocznie się pierwsze spotkanie FK Egnatia - Breidablik. Ze zwycięzcą tego dwumeczu za dwa tygodnie zagra Lech Poznań.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbudował skocznię w ogrodzie, teraz organizuje tam konkursy. Jak wyglądają skoki amatorów?

Lech szykuje wielkie wzmocnienie. Ponad 100 meczów w Serie A

Mistrzowie Polski już przeprowadzili pierwsze transfery - do Lecha trafili Robert Gumny i Mateusz Skrzypczak - ale na tym się nie zatrzymują. Portal meczyki.pl podał właśnie, że do Lecha wkrótce powinien trafić Arkadiusz Reca - 15-krotny reprezentant Polski, który w ostatnio grał we włoskiej Spezii.

"Były piłkarz Atalanty i Spezii ma dołączyć do klubu jeszcze w tym tygodniu" - podały Meczyki.

"30-latek nie był jedynym lewym obrońcą znajdującym się na liście życzeń Lecha. Drugie miejsce zajmował na niej Joao Moutinho, który w poprzednim sezonie grał w Jagiellonii Białystok. 'Kolejorz' podjął też rozmowy z Tymoteuszem Puchaczem, ale ten nie był zainteresowany powrotem do Polski" - dodano.

Reca ma przede wszystkim wzmocnić lewą obronę, gdzie do tej pory Niels Frederiksen miał mocno ograniczony wybór. W razie potrzeby może zagrać też na lewym skrzydle.

Arkadiusz Reca to 15-krotny reprezentant Polski. 30-letni piłkarz jeszcze w poprzednim sezonie grał we włoskiej Spezii, z którą zajął 3. miejsce w Serie B, ale obecnie nie ma klubu. We Włoszech gra od 2018 roku. Łącznie rozegrał 113 spotkań w Serie A - strzelił w nich trzy gole i zanotował 12 asyst - oraz 39 meczów w Serie B, w których zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty.