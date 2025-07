Trener Legii reaguje na sensacyjne doniesienia. "Powiedziałem zarządowi"

"Totalny skandal w Legii Warszawa! Trener został porzucony i okłamany przez zarząd. (...) Iordanescu przeżywa niezwykle napięty moment w klubie, który nie dotrzymał obietnic dotyczących transferów" - informowały w niedzielny wieczór rumuńskie media. Te doniesienia pokazują, że w stołecznym klubie nastroje są napięte przed startem nowego sezonu i grą w eliminacjach Ligi Europy. Zwłaszcza że dotychczas Legia pozyskała jedynie Petera Stojanovicia.

Trener Legii Warszawa "ma pełne zaufanie do swoich zawodników"

Do całej sprawy odniósł się także sam Edward Iordanescu, który skomentował doniesienia rumuńskich mediów. - Współpracujemy z zarządem i dyrektorem sportowym, aby wzmocnić zespół zgodnie z naszymi ustaleniami. Wszyscy mamy te same cele. Jestem spokojny, jeśli chodzi o te kwestie i mam od nich pełne wsparcie - podkreślił szkoleniowiec cytowany przez serwis Legia.net.

- Powiedziałem zarządowi i dyrektorowi, że wolę mieć odpowiednie profile zawodników niż przyspieszać ten proces. Przygotowujemy się do pierwszego meczu sezonu zgodnie z naszym planem, mam pełne zaufanie do moich zawodników - podsumował Iordanescu.

A na co przełoży się to zaufanie? To okaże się już w najbliższy czwartek 10 lipca o godz. 21:00, gdy Legia Warszawa podejmie FK Aktobe w pierwszym meczu I rundy eliminacji Ligi Europy. A już trzy dni później w niedzielę 13 lipca o godz. 18:00 Lech Poznań podejmie u siebie Legię Warszawa w meczu o Superpuchar Polski. Relacje tekstowe z obu tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.