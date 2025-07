Legenda zobaczyła, co robią w Legii i wydała wyrok. "To jest skandal"

Nie ma spokoju w Legii Warszawa, o czym dobitnie pokazują ostatnie doniesienia rumuńskich mediów ws. stołecznego klubu i jego trenera Edwarda Iordanescu. "Totalny skandal w Legii Warszawa! Trener został porzucony i okłamany przez zarząd. (...) Iordanescu przeżywa niezwykle napięty moment w klubie, który nie dotrzymał obietnic dotyczących transferów" - przekazał jeden z rumuńskich portali. Dotychczas Legia pozyskała tego lata jedynie Petera Stojanovicia.

Legendarny bramkarz Legii Warszawa nie rozumie działań klubu. "Nieporozumienie"

- Nie jestem blisko zespołu, nie ma mnie w środku, ale z tego, co czytam, to działania Legii są jednym wielkim nieporozumieniem. Iordanescu ma prawo czuć się oszukany - powiedział wprost były bramkarz Legii Warszawa Jacek Kazimierski w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. 65-latek to legenda klubu, dla którego grał w latach 1978-1987.

Kazimierski bardzo krytycznie wypowiedział się również nt. sprzedaży młodego bramkarza Jakuba Zielińskiego do VfL Wolfsburg za 900 tys. euro. - Przecież w Wolfsburgu więcej bierze człowiek od strzyżenia murawy - wypalił, zaznaczając, że Zieliński powinien jeszcze rok czy dwa pograć w Legii i wtedy odejść za większe pieniądze.

- To wielki talent. Trzeba było go zatrzymać jeszcze na rok czy dwa i wtedy sprzedać za 10 milionów. 900 tys. euro? Co to jest w dzisiejszym futbolu? Albo Legia ma aż takie problemy finansowe, że musi ratować się tak małą kwotą albo nie wiem, co tu jest grane. To są jakieś anomalia - stwierdził.

Kazimierskiego nie zdziwiła decyzja zasiadających na "Żylecie" kibiców o proteście i nieprzychodzeniu na stadion. - Czy Dariusz Mioduski nie potrafi rządzić tym klubem? To jest jakiś skandal. Kibice jasno określili swoje stanowisko, powiedzieli wprost, że mają dość finansowania tego dziadostwa. Bo jak się na to spojrzy, to faktycznie jest to dziadostwo - podsumował były bramkarz Legii.