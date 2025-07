Reprezentant Polski rozchwytywany! Klub z topowej ligi wydał już 35 mln euro

Maxi Oyedele rozegrał tylko jeden sezon w Legii Warszawa (24 mecze, jedna asysta), lecz miał spory wkład w zdobycie Pucharu Polski i awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji (porażka z Chelsea). Z tego powodu wzbudza zainteresowanie wśród klubów z czołowych europejskich lig.

Maxi Oyedele na liście życzeń klubu z topowej ligi. Zagrają w Europie

Do wyścigu o pomocnika miał się włączyć RC Strasbourg, o czym poinformowała "Piłka Nożna". Mowa o siódmym zespole minionego sezonu Ligue 1, który zagra w Lidze Konferencji (zacznie od czwartej rundy kwalifikacji). A warto wspomnieć, że klub z północno-wschodniej Francji ma właścicielskie powiązania z Chelsea, a więc drużyną mającą okazję na własne oczy przekonać się o możliwościach dwukrotnego reprezentanta Polski.

Ile należałoby zapłacić za Oyedele? W jego kontrakcie jest klauzula odstępnego w wysokości 6 mln euro (połowa tej kwoty trafi do Manchesteru United). Dla Strasbourga to nie są wielkie pieniądze - w obecnym oknie wydał on już 35 mln euro, najwięcej w Ligue 1. Najdroższy był stoper Andrew Omobamidele, pozyskany za 10,5 mln euro z Nottingham Forest.

Maxi Oyedele wpadł w oko Francuzom. Przed Strasbourgiem mówiło się o podupadłym gigancie

Niedawno słynny dziennikarz Fabrizio Romano informował o zainteresowaniu 20-latkiem ze strony innego francuskiego klubu, mianowicie Olympique'u Lyon (a jeszcze wcześniej mówiło się o Wolfsburgu, Werderze Brema czy PSV). To było, zanim siedmiokrotni mistrzowie kraju zostali zdegradowani przez brak płynności finansowej. Aby unieważnić ten werdykt, muszą do 10 lipca znaleźć 100 mln euro, a potem taką samą kwotę w trakcie sezonu na spłatę zobowiązań. Zatem trudno im będzie szaleć na rynku transferowym.

Na razie Maxi Oyedele przygotowuje się z Legią Warszawa do startu nowego sezonu. Pierwszy mecz już w czwartek 10 lipca przeciwko Aktobe w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy.