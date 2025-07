Niesamowite, kogo chce sprowadzić Raków z Bundesligi. To reprezentant kraju!

Raków Częstochowa szuka wzmocnień przed startem eliminacji do europejskich pucharów. Do tej pory klub wzmocnili Karol Struski z Arisu Limassol, Oskar Repka z GKS-u Katowice, czy Jesus Diaz ze Stali Rzeszów. "Medaliki" zdecydowały się także na wykupienie Jonatana Brauta Brunesa z OH Leuven. Norweg był najlepszym strzelcem Rakowa - w 32 występach zdobył 14 bramek.

Ofensywa transferowa Rakowa Częstochowa

Jak się okazuje to dopiero początek. Klub zamierza wzmocnić ofensywę i szuka piłkarza, który będzie gwarantem kilku czy kilkunastu goli w sezonie. Warto przypomnieć, że w minionym sezonie Raków Częstochowa strzelił najmniej goli (51) spośród pierwszych sześciu najlepszych drużyn Ekstraklasy. Najwięcej zdobył ich Lech (68), który został mistrzem Polski.

Według informacji Sebastiana Staszewskiego z "Faktu", wicemistrzowie Polski znaleźli już idealnego kandydata. "Raków chciałby pozyskać Florenta Musliję z SC Freiburg!" - czytamy.

Jednak negocjacje wcale nie będą takie łatwe. "Klub skontaktował się już z agentami reprezentanta Kosowa, ale temat wydaje się bardzo trudny ze względu na pensję piłkarza. Raków podobno zaproponował aż 50 tysięcy euro miesięcznie, ale to wciąż za mało.

Jeden z kibiców zareagował na tę informację następująco: "napastnik strzelający gole w Rakowie? To się nie wydarzy" - stwierdził. "O ile Raków nie pobije swojego rekordu miesięcznej pensji, to raczej nie" - odpowiedział dziennikarz. Florent Muslija jest aktualnie wyceniany na 1,8 mln euro. Do Freiburga trafił w styczniu 2024 roku z SC Paderborn. ma 27 lat, mierzy 1,72 m i jest prawonożny. W minionym sezonie w barwach Freiburga rozegrał 13 meczów (9 w Bundeslidze) i strzelił gola oraz dołożył asystę. Na koncie ma 28 meczów i jedną bramkę w reprezentacji Kosowa.

Problem Rakowa Częstochowa w środku pola

Raków Częstochowa ma również ogromny problem, jeśli chodzi o środek pola. Najpierw groźnej kontuzji doznał Władysław Koczerhin, a ponadto mówi się, że z klubu może odejść Gustav Berggren.

"Drużyna MLS NY Red Bulls osiągnęła porozumienie w sprawie transferu Gustava Berggrena z Rakowa za 1,8 mln euro (czyli ponad 7,6 mln zł - przyp, red.). Umowa przypieczętowana, jak donosi Daniel Kristoffersson" - poinformował jakiś czas temu Fabrizio Romano.