Reprezentant Polski brutalnie "zweryfikowany" przez klub Ekstraklasy. "Nie przeszedł"

Probierz potrafił nie tylko wysłać zaskakujące powołanie, ale jak dobrze wiemy: od razu rzucić debiutanta na głęboką wodę. Tak było z Maxim Oyedele, który w pierwszym spotkaniu w kadrze mierzył się z reprezentacją Portugalii i, delikatnie mówiąc, nie zebrał pozytywnych recenzji. Patryk Peda zaczął natomiast od meczów z Wyspami Owczymi i Mołdawią, czyli znacznie słabszymi rywalami, ale za to dwukrotnie rozegrał pełne 90 minut.

Patryk Peda dwa lata po debiucie w kadrze. Jak wygląda jego kariera?

Peda w kadrze Probierza występował w październiku, a potem jeszcze listopadzie (starcie z Czechami) 2023 roku. Wydawało się, że bycie podstawowym graczem reprezentacji w wieku 21 lat to sygnał, że z rosłego (192 cm) obrońcy wyrośnie czołowy polski piłkarz. Od tamtego czasu Peda nie pokazuje jednak, że Probierz miał co do niego rację.

Wychowanek Legii Warszawa przestał co prawda występować (tak jak w 2023 roku) w trzeciej lidze włoskiej, ale wykonał niewielki awans sportowy - do Serie B. W poprzednim sezonie był bowiem wypożyczony z Palermo FC do Juve Stabia. Jaka przyszłość czeka obecnie zawodnika, który ma za sobą nieudany występ na mistrzostwach Europy U-21? Nie wiadomo. Nie zapowiada się jednak, żeby trafił nawet do Ekstraklasy.

Michał Siara z Górnika Zabrze odpowiedział bowiem na pogłoski łączące jego klub z Pedą. - Nie ukrywam, że to, co widziałem w mediach na temat tego zawodnika i Górnika, było dla mnie zaskoczeniem. Gdybyśmy policzyli wszystkich zawodników analizowanych chociaż raz przez dział sportu, skautów i samego dyrektora Milika, to może gdzieś tam się pojawiał. Na pewno nie przeszedł jednak dalszych weryfikacji, powiedzmy, że w TOP50, TOP70 nie był - przekazał członek zarządu Górnika w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Nikt by w 2023 roku nie pomyślał, że po upływie dwóch lat akcje reprezentanta Polski będą stały tak nisko. A jednak.