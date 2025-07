Trzęsienie w Górniku Zabrze. Podolski ogłasza: Szykuję się na negocjacje

- Potwierdzam, że wciąż jestem zainteresowany kupnem Górnika. A że w Zabrzu wciąż są ludzie, którzy próbują prowadzić różne rozgrywki, nie chcą odpuścić polityki wokół klubu? Cóż, w tej materii nie mogę niczego zrobić. Może poza powtarzaniem, że mam osoby, które chcą w Górnika zainwestować. Miasto zaś - mówmy szczerze - co prawda jest wciąż właścicielem, ale w tej chwili dorzuca do klubu okrągłe zero złotych - mówił pod koniec maja Lukas Podolski, którego plany nie zmieniły się w związku z odwołaniem Agnieszki Rupniewskiej ze stanowiska prezydenta miasta.

Lukas Podolski nie odpuszcza ws. Górnika Zabrze

Były reprezentant Niemiec przedłużył kontrakt z Górnikiem Zabrze do końca czerwca 2026 roku i podkreślał, że chce ten czas wykorzystać m.in. na budowanie klubu poza boiskiem. W środowe popołudnie przekazał najnowsze informacje ws. prywatyzacji Górnika.

"Dużo szumu jest ostatnio wokół procesu prywatyzacji. Chcę się do tego odnieść. 30 czerwca złożyłem ofertę i zrobiłem to w wyznaczonym terminie. Teraz będę szykował się na negocjacje i wypełnienie kolejnych punktów z harmonogramu..." - przekazał Lukas Podolski, dając wyraźnie do zrozumienia, że zamierza walczyć o klub i jego lepszą przyszłość.

Wszystko wskazuje na to, że cały proces jeszcze chwilę potrwa. A jak wygląda sytuacja Górnika przed startem nowego sezonu? Klub poprowadzi słowacki szkoleniowiec Michal Gasparik. Za to do kadry dołączyli m.in. Maksymilian Pingot z Lecha Poznań, Michał Sacek i Jarosław Kubicki z Jagiellonii Białystok czy brazylijski napastnik Gabriel Barbosa.