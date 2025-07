Gwiazdor porzucił klub Ekstraklasy z dnia na dzień, a teraz takie wieści. Szopka

Paulo Henrique to portugalski lewy obrońca, który dotychczas był ważną częścią Radomiaka. Pełnił w nim funkcję jednego z kapitanów, a w poprzednim sezonie wygrał rywalizację z Kamilem Pestką, który dopiero co odszedł do Wieczystej Kraków. Nikt nie miał wątpliwości, że w kolejnych rozgrywkach 28-latek też będzie grał w pierwszej jedenastce ekipy Joao Henriquesa. A jednak już go w Radomiu nie ma.

Portugalczyk niespodziewanie odszedł z Radomiaka. O co chodzi?

Sprawie przyjrzał się Szymon Janczyk z Weszło, który regularnie relacjonuje wydarzenia w dwunastej drużynie poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Według niego Portugalczyk miał konkretny powód, dla którego chciał opuścić klub.

"Paulo Henrique w Portugalii miał dowiedzieć się o poważnych problemach, chodzi o sprawy rodzinne, których na prośbę o uszanowanie prywatności nie będziemy ujawniać. Zawodnik zapytał klub o zgodę na odejście, przekazano mu, że na ten moment jest to niemożliwe. Wtedy piłkarz wysłał klubowi list, w którym poinformował o chęci jednostronnego rozwiązania umowy" - przekazał Janczyk.

Sęk w tym, że Henrique podobno nie czekał na to, aż Radomiak zaakceptuje jego prośbę. Tylko uznał, że sprawa rozwiązania kontraktu została już dokonana. Wyjechał z Polski i wczoraj oficjalnie został zawodnikiem CS Maritimo, drużyny drugiej klasy rozgrywkowej w Portugalii.

Nie wiadomo, czy Radomiak w jakikolwiek sposób porozumiał się z otoczeniem piłkarza, ale według Weszło - nic takiego nie miało miejsca, bo umowa Henrique z klubem wciąż obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Pewne jest natomiast, że na stronie oraz social mediach drużyny z Radomia nie znajdziemy ani wzmianki o tym, że 28-letni obrońca nie jest już jej zawodnikiem. Choć sam Portugalczyk zapewne lada moment rozpocznie treningi na Maderze.

AKTUALIZACJA:

Polski klub wydał oświadczenie na temat odejścia Paulo Henrique. "Radomiak Radom informuje, że zawodnik Paulo Henrique, mający ważny kontrakt z Klubem, podjął decyzję o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu, powołując się na sprawy osobiste, które pozostają poufne dla strony klubowej. Chociaż Klub rozumie problemy osobiste Paulo Henrique, nie akceptuje takich zachowań. Sprawą zajmuje się nasz Dział Prawny." - czytamy w social mediach Radomiaka.