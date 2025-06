Papszun dostał pytanie ws. przyszłości. O tych słowach będzie głośno

Już w sobotę 28 czerwca Raków Częstochowa rozegra pierwszy sparing przedsezonowy. Oczekiwania klubu co do kolejnej kampanii są naprawdę wysokie. Pewne jest, że sprostać im będzie próbował Marek Papszun. A co dalej? Jego kontrakt ważny jest jeszcze przez rok. Czy zdecyduje się go przedłużyć? Trener odpowiedział na to pytanie w rozmowie z Interią. Takich słów kibice raczej się nie spodziewali.