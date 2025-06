Media: Hit w Ekstraklasie! Raków bierze kadrowicza Probierza

Powrót Marka Papszuna do Rakowa Częstochowa można uznać za udany. Klub w minionym sezonie został wicemistrzem Polski i od mistrzowskiego Lecha był gorszy o zaledwie jeden punkt. Można się spodziewać, że teraz celem Rakowa znów będzie walka o tytuł.

Do tej pory częstochowianie nie byli zbyt aktywni w letnim okienku transferowym, ale to się może jeszcze zmienić. Zdaniem portalu meczyki.pl do Rakowa może trafić Oskar Repka - pomocnik GKS-u Katowice.

"Według naszych informacji wicemistrzowie Polski mogą kupić Oskara Repkę. Pomocnik ma za sobą doskonały sezon w GKS-ie Katowice" - poinformował portal. "W kontrakcie piłkarza zapisana jest klauzula odstępnego w wysokości 700 tysięcy euro. Z tego co słyszymy, Raków gotowy jest skorzystać z tego zapisu i wpłacić odpowiednią sumę" - dodano.

Okazuje się też, że Repką interesował się szalejący na rynku transferowym Widzew, ale to Raków ma obecnie być bliżej sprowadzenia tego zawodnika.

Oskar Repka ma za sobą świetny sezon w barwach GKS-u Katowice. Pomocnik był kluczową postacią swojego zespołu i miał duży wpływ na to, że katowiczanie jako beniaminek zajęli ósme miejsce w tabeli. Repka strzelił też osiem goli i zanotował dwie asysty. Jego dobrą formę docenił Michał Probierz. Były selekcjoner reprezentacji Polski powołał Repkę na czerwcowe zgrupowanie, ale nie dał mu zadebiutować w drużynie narodowej.

Nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie się w piątek 18 lipca. Raków Częstochowa pierwszy mecz rozegra już w sobotę. Rywalem zespołu Marka Papszuna będzie właśnie GKS Katowice. Zachęcamy do śledzenia spotkań Ekstraklasy w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.