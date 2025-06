Niebywałe! Najdroższy transfer w historii klubu Ekstraklasy

11 miejsce zajęli piłkarze Korony Kielce w sezonie 2024/2025 w PKO BP Ekstraklasie. Kielczanie wreszcie po dwóch z rzędu sezonach, w których musieli niemal do ostatnich chwil walczyć o ligowy byt, tym razem utrzymanie zapewnili sobie już kilka kolejek przed końcem sezonu. Mało tego, drużyna prowadzona przez trenera Jacka Zielińskiego jeszcze trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek, miała szansę na zajęcie nawet szóstej pozycji w tabeli.

Transferowy rekord Korony Kielce. Prawie milion euro

Łukasz Maciejczyk, prezes Korony Kielce zapowiadał, że klub zrobi kilka ciekawych transferów w trakcie letniego okienka transferowego. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście tak się stanie. Portal Nogomania napisał, że do Korony Kielce dołączy 23-letni reprezentant Słowenii (3 występy) - Tamar Svetlin. Ten ofensywny pomocnik w ubiegłym sezonie zagrał w 47 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w barwach RK Celje, zdobył dziewięć bramek i miał trzy asysty (w sumie w lidze słoweńskiej wystąpił 168 razy, strzelił 17 bramek i miał 11 asyst).

Korona Kielce ma zapłacić za pomocnika nawet 800 tysięcy euro plus bonusy. Byłby to transferowy rekord piłkarza sprowadzonego do klubu. Dotychczas Korona najwięcej pieniędzy wydała w 2005 roku na brazylijskiego stopera Hernaniego - pół miliona euro.

Co ciekawe, Korona Kielce może wygrać rywalizację o Svetlina z Rakowem Częstochowa.

"Raków i Korona rywalizują o podpis tego samego piłkarza. Na celowniku obu drużyn znajduje się Tamar Svetlin. Z najnowszych informacji wynika, że na zdecydowanym prowadzeniu są kielczanie" - pisze portal Meczyki.pl.

Do Korony Kielce dołączyli już trzej obrońcy: reprezentant Bułgarii Wiktor Popow (z Cherno More Warna), Jakub Budnicki (GKS Tychy) i Nikodem Niski (Pogoń Grodzisk Mazowiecki). Priorytetem jest jeszcze pozyskanie dwóch napastników.

Z klubu odeszło dziewięciu piłkarzy: Mariusz Fornalczyk, Miłosz Trojak, Yoav Hofmayster, Adrian Dalmau, Evgeniy Shikavka, Shuma Nagamatsu, Pedro Nuno, Marcus Godinho i Piotr Malarczyk.

Korona Kielce sezon 2025/2026 rozpocznie wyjazdowym meczem z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy - Wisłą Płock. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 19 lipca o godz. 17.30.