Legia w końcu dopina pierwszy transfer! To nazwisko jeszcze nie padło

Legia Warszawa rozpoczęła zgrupowanie w austriackim Leogang, gdzie przygotowuje się do początku sezonu 25/26. Zespół Edwarda Iordanescu zacznie grać mecze o stawkę 10 lipca, kiedy to odbędzie się pierwszy mecz z kazachskim FK Aktobe w pierwszej rundzie el. Ligi Europy. Do tej pory Legia nie dokonała żadnego transferu. Jedynie z klubu odszedł Jakub Zieliński, który przeniósł się za ponad milion euro do Wolfsburga. Wygląda na to, że Legia jest bliska pierwszego transferu do drużyny Iordanescu.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia poznała rywala w pucharach. "Przez wojnę obawiałbym się dotarcia na miejsce"

Oto nowy transfer Legii Warszawa. Ostatnio grał w Serie B

Sebastian Staszewski z "Faktu", a także portal nogomania.com zgodnie informują, że nowym piłkarzem Legii ma zostać Petar Stojanović. To prawy obrońca ze Słowenii, który w ostatnim sezonie przebywał na wypożyczeniu z Empoli do Salernitany. Stojanović zagrał dwie minuty w poprzednim sezonie dla Empoli, a potem wystąpił w 30 spotkaniach Salernitany, która ostatecznie spadła do trzeciej ligi. "Słoweniec dogaduje ostatnie szczegóły, w czwartek lub piątek powinien przejść testy medyczne i dołączyć do zespołu" - napisał Staszewski.

Stojanović ma podpisać umowę z Legią na trzy lata - albo konkretnie trzyletnią, albo dwuletnią z opcją przedłużenia o trzeci sezon. Nogomania.com dodała, że Stojanoviciem interesowały się kluby ze Słowenii - NK Celje oraz Maribor - ale to do Legii jest mu najbliżej. Warto dodać, że Stojanović dołączy do Legii bez kwoty odstępnego, bo jego kontrakt z Empoli wygasa z końcem czerwca br.

Staszewski dopisał w swoim wpisie, że w kierunku Stojanovicia spoglądały też inne kluby Ekstraklasy, a także Wieczysta Kraków. Wygląda na to, że Stojanović będzie walczył o miejsce w wyjściowym składzie Legii z Pawłem Wszołkiem. W poprzednim sezonie na tej pozycji występował także Radovan Pankov. Stojanović zagrał 61 meczów na poziomie Serie A.

W trakcie swojej kariery Stojanović reprezentował barwy Mariboru (2011-2016), Verzeju (2013-2014), Dinama Zagrzeb (2016-2022), Empoli (2021-2022, 2023-2025), Sampdorii (2024-2024) i Salernitany (2024-2025). Poza tym Stojanović zagrał w 66 meczach w barwach reprezentacji Słowenii. Stojanović grał w Salernitanie z dwoma Polakami: Szymonem Włodarczykiem i Pawłem Jaroszyńskim.

Zobacz też: 14 lat i koniec. Wyjątkowy wpis Zalewskiego po transferze do Interu

Ten piłkarz na pewno nie trafi do Legii. A co z Ianisem Hagim?

Wcześniej polskie media informowały, że do Legii na pewno nie trafi Ivan Barbero z Deportivo La Coruna. Wieści z hiszpańskich mediów dot. napastnika Deportivo określono "kompletną bzdurą". Wciąż jednak nie wiadomo, czy do Legii trafi Ianis Hagi, czyli reprezentant Rumunii i syn legendarnego Gheorghe Hagiego.

- Jestem świadomy tego, co mogę zrobić i że jeszcze nie osiągnąłem swojego maksymalnego potencjału. Chcę dojść gdzieś, gdzie będę mógł kontynuować swój rozwój. Jestem wolnym zawodnikiem. Odbieranie telefonów jest normalne, ale lepiej zapytać agentów. Jestem zrelaksowany, wiem, czego chcę od życia i czekam. Chcę grać na najwyższym poziomie - mówił Hagi w wywiadzie dla rumuńskich mediów.