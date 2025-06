Szybko poszło. Polak miał być wielką gwiazdą, a po roku może wrócić do Ekstraklasy

Bartłomiej Wdowik latem zeszłego roku przeszedł z Jagiellonii Białystok do Sportingu Braga. Tam bardzo szybko poszedł w odstawkę (po jednym meczu, na co duży wpływ na to miała zmiana trenera) i został wypożyczony do Hannoveru 96, gdzie grał więcej (21 spotkań, dwie asysty), lecz nie został wykupiony. A że w Portugalii dalej nie ma dla niego miejsca, to szykuje się kolejny transfer.

Bartłomiej Wdowik na wylocie ze Sportingu Braga. Ma trafić do Ekstraklasy

Dokąd? Według informacji "Piłki Nożnej" zawodnik może wrócić do Jagiellonii. "Temat powrotu lewego obrońcy jest bardzo poważny" - czytamy. Chodzi o roczne wypożyczenie z opcją wykupu, rozmowy są "zaawansowane", przez co "jest duża szansa, że wkrótce ten ruch dojdzie do skutku".

Z Białegostoku defensor odchodził opromieniony krajowym tytułem oraz znakomitym bilansem indywidualnym w mistrzowskim sezonie - w 39 spotkaniach zdobył aż 11 bramek i dorzucił do tego siedem asyst. Ogólnie przez cztery lata gry na Podlasiu piłkarz uzbierał 119 występów, 14 goli oraz 13 asyst.

Bartłomiej Wdowik blisko powrotu do Jagiellonii Białystok. Z niej wypromował się do reprezentacji Polski

Dobrą postawą w podlaskim klubie 24-latek zapracował na debiut w drużynie narodowej. Michał Probierz powołał go na zgrupowanie w listopadzie 2023 r. O ile w meczu eliminacji Euro 2024 przeciwko Czechom (1:1) szansy nie dał, o tyle w sparingu z Łotwą (2:0) wpuścił go na kilkanaście minut. Na tym zakończył się reprezentacyjny epizod piłkarza.

Bartłomiej Wdowik ma kontrakt ze Sportingiem Braga obowiązujący do końca czerwca 2028 r. Zanim trafił do Jagiellonii, występował w Odrze Opole (2019-2020) oraz Ruchu Chorzów (2018-2019).