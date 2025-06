Tak Feio dostał pracę. "Telefon z Polski z negatywnymi recenzjami był"

Goncalo Feio na trenerskim bezrobociu był zaledwie kilka tygodni. Były trener Legii od kilku dni jest szkoleniowcem drużyny USL Dunkerque. To zespół, który dopiero co grał w półfinale Pucharu Francji i otarł się o awans do Ligue 1, a cele na kolejny sezon również ma ambitne. Dlaczego Francuzi zdecydowali się zatrudnić Portugalczyka? Czy Feio zaszkodził telefon z Polski? Oto jak wyglądały kulisy.